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    Агент Миранчука: «Приоритет Антона – Европа. Он очень хочет последовать примеру брата»

    Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков, поговорил о будущем полузащитника «Локомотива» Антона. Он хочет переехать в Европу.

    «У Антона действующий контракт. Парень намерен доказывать. Его приоритет – Европа. При всем уважении к нашим серьезным клубам. Деньги – не главный фактор. 100 процентов. Это вопрос развития. Антон очень хочет последовать примеру брата», – сообщил Шпинев.

    • Миранчуки – воспитанники «Локомотива».
    • Антон Миранчук стоит 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне РПЛ Миранчук провел 3 матча, сделал голевой пас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +688

      Artemka444 1 час назад

      С начало надо в старте выходить всегда и приносить результат

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