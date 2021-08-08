Агент Миранчука: «Приоритет Антона – Европа. Он очень хочет последовать примеру брата»

Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков, поговорил о будущем полузащитника «Локомотива» Антона. Он хочет переехать в Европу.

«У Антона действующий контракт. Парень намерен доказывать. Его приоритет – Европа. При всем уважении к нашим серьезным клубам. Деньги – не главный фактор. 100 процентов. Это вопрос развития. Антон очень хочет последовать примеру брата», – сообщил Шпинев.