Агент Миранчука: «Приоритет Антона – Европа. Он очень хочет последовать примеру брата»

Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков, поговорил о будущем полузащитника «Локомотива» Антона. Он хочет переехать в Европу.
«У Антона действующий контракт. Парень намерен доказывать. Его приоритет – Европа. При всем уважении к нашим серьезным клубам. Деньги – не главный фактор. 100 процентов. Это вопрос развития. Антон очень хочет последовать примеру брата», – сообщил Шпинев.
- Миранчуки – воспитанники «Локомотива».
- Антон Миранчук стоит 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне РПЛ Миранчук провел 3 матча, сделал голевой пас.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»