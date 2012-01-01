Полузащитник Ерохин забил в четвертом матче подряд. Он лучший бомбардир РПЛ

Переход во времени..... у Бомбардиро ё ба
"Полузащитник Ерохин забил в четвертом матче подряд.
В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ"
Ерохин уже в будущем.
Матч 3 тура
А Ерохин забил уже в 4 туре
В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Один из мячей хозяев забил полузащитник Александр Ерохин.
Он отличился в четвертом матче подряд.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
- Ерохин – лучший бомбардир РПЛ.
- «Зенит» в случае победы возглавит таблицу.