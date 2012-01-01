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    Полузащитник Ерохин забил в четвертом матче подряд. Он лучший бомбардир РПЛ

    В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Один из мячей хозяев забил полузащитник Александр Ерохин.

    Он отличился в четвертом матче подряд.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
    • Ерохин – лучший бомбардир РПЛ.
    • «Зенит» в случае победы возглавит таблицу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +237

      I'll be back 1 час назад

      Переход во времени..... у Бомбардиро ё ба
      "Полузащитник Ерохин забил в четвертом матче подряд.
      В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ"
      Ерохин уже в будущем.
      Матч 3 тура
      А Ерохин забил уже в 4 туре

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