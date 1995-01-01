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    18-летний Михайлов: «Есть все предпосылки и возможности, чтобы заиграть в «Шальке»

    Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, арендованный «Шальке», считает, что он может пробиться в стартовый состав немецкого клуба.

    — Твоя задача — остаться в «Шальке»?

    — Хочу закрепиться в стартовом составе, получать, как можно больше игрового времени. Если через год клуб захочет меня оставить, а «Зенит» отпустит, то было бы здорово закрепиться здесь.

    Чувствую в себе уверенность. Есть все предпосылки и возможности, чтобы заиграть в «Шальке». Тренер доверяет и рассчитывает, поэтому не вижу препятствий. Думаю, могу играть в стартовом составе уже сейчас.

    Сейчас в коллективе отличная атмосфера, все на позитиве. Да, команда сильно обновилась, но я бы не сказал, что чувствуется какой-то груз прошлого сезона.

    • Михайлов сделал ассист в первом официальном матче за «Шальке».
    • Михайлов – воспитанник «Зенита».
    • Он должен вернуться в клуб следующим летом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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