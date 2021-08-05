18-летний Михайлов: «Есть все предпосылки и возможности, чтобы заиграть в «Шальке»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, арендованный «Шальке», считает, что он может пробиться в стартовый состав немецкого клуба.

— Твоя задача — остаться в «Шальке»?

— Хочу закрепиться в стартовом составе, получать, как можно больше игрового времени. Если через год клуб захочет меня оставить, а «Зенит» отпустит, то было бы здорово закрепиться здесь.

Чувствую в себе уверенность. Есть все предпосылки и возможности, чтобы заиграть в «Шальке». Тренер доверяет и рассчитывает, поэтому не вижу препятствий. Думаю, могу играть в стартовом составе уже сейчас.

Сейчас в коллективе отличная атмосфера, все на позитиве. Да, команда сильно обновилась, но я бы не сказал, что чувствуется какой-то груз прошлого сезона.