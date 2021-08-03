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    Sport24: «Локомотив» и ЦСКА договорились о переходе Тикнизяна

    Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян продолжит карьеру в «Локомотиве».

    По информации Sport24, стороны договорились о переходе 22-летнего футболиста. «Локомотив» обсуждает с игроком условия личного контракта.

    В «Локомотиве» также прокомментировали информацию о сумме трансфера в размере 5 миллионов евро.

    «Эта информация не соответствует действительности. В процессе переговоров фигурируют другие цифры», – сообщил директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев.

    • Тикнизян мог перейти в «Локомотив» этой весной, но тогда он решил продлить контракт с ЦСКА до 2025 года.
    • В минувшем сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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