Понсе прибыл в расположение «Спартака»

Надеюсь, будет наводить шорох в защите соперников.
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе вернулся в расположение столичного клуба.
«Эсекьель уже с нами!» – написала пресс-служба «Спартака».
- Понсе выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде. Его команда не вышла из группы.
- В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.
- В новом сезоне он будет выступать под 9-м номером. Ранее под ним играл Александр Кокорин, перешедший в «Фиорентину».
Эсекель уже с нами! #СпартакБенфика pic.twitter.com/F3MFLeGtfN— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2021