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    Понсе прибыл в расположение «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе вернулся в расположение столичного клуба.

    «Эсекьель уже с нами!» – написала пресс-служба «Спартака».

    • Понсе выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде. Его команда не вышла из группы.
    • В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.
    • В новом сезоне он будет выступать под 9-м номером. Ранее под ним играл Александр Кокорин, перешедший в «Фиорентину».

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9220

      NewLife 35 минут назад

      Надеюсь, будет наводить шорох в защите соперников.

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      Рейтинг: +10

      lensero2021 3 часа назад

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      0
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      Рейтинг: +6987

      playsh 3 часа назад

      Ну наконец реальное усиление.И ничего страшного,что Понсе не стал Олимпийским чемпионом.Успехов тебе,Эсекьель.

      3
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      Рейтинг: +12675

      Persona_non_Grata > playsh 1 час назад

      За атаку более менее спокоен - там есть полноценная ротация , а вот центр поля и защита вызывают опасения .

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