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    Лаксальт – перед матчем с ЦСКА: «У «Динамо» хорошие шансы продлить победную серию»

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о старте команды в чемпионате России.

    • «Динамо» одержало две победы в стартовых двух турах, обыграв «Ростов» (2:0) и «Уфу» (3:2).
    • В следующем матче клуб сыграет дома с ЦСКА.

    «В первом домашнем матче сезона нам надо постараться обязательно выиграть. Думаю, у нас хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию и порадовать наших болельщиков», – сказал Лаксальт.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7562

      Cleaner 38 минут назад

      ЦСКА с братом Алексеем во главе ДАЖЕ Динамо за слабака держит. Вот ведь "тренера" назначили...(((

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