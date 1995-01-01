Лаксальт – перед матчем с ЦСКА: «У «Динамо» хорошие шансы продлить победную серию»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о старте команды в чемпионате России.

«Динамо» одержало две победы в стартовых двух турах, обыграв «Ростов» (2:0) и «Уфу» (3:2).

В следующем матче клуб сыграет дома с ЦСКА.

«В первом домашнем матче сезона нам надо постараться обязательно выиграть. Думаю, у нас хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию и порадовать наших болельщиков», – сказал Лаксальт.