Почеттино – после поражения от «Лилля»: «У «ПСЖ» в этом сезоне есть куда более важные цели»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий после финала Суперкубка Франции с «Лиллем». Парижане уступили со счетом 0:1.

«Я разочарован. В целом мы играли хорошо и превосходили соперника в первом тайме, но не смогли победить. Мои поздравления «Лиллю».

А у нас в этом сезоне есть куда более важные цели», – сказал Почеттино.