Почеттино – после поражения от «Лилля»: «У «ПСЖ» в этом сезоне есть куда более важные цели»

Что-то у Почеттино не особо идут дела в ПСЖ. Может его переоценили как тренера?
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий после финала Суперкубка Франции с «Лиллем». Парижане уступили со счетом 0:1.
«Я разочарован. В целом мы играли хорошо и превосходили соперника в первом тайме, но не смогли победить. Мои поздравления «Лиллю».
А у нас в этом сезоне есть куда более важные цели», – сказал Почеттино.
- Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года.
- При нем клуб проиграл 22,86% матчей (8 из 35). Это худший результат за 10 лет.