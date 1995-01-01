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    Почеттино – после поражения от «Лилля»: «У «ПСЖ» в этом сезоне есть куда более важные цели»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий после финала Суперкубка Франции с «Лиллем». Парижане уступили со счетом 0:1.

    «Я разочарован. В целом мы играли хорошо и превосходили соперника в первом тайме, но не смогли победить. Мои поздравления «Лиллю».

    А у нас в этом сезоне есть куда более важные цели», – сказал Почеттино.

    • Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года.
    • При нем клуб проиграл 22,86% матчей (8 из 35). Это худший результат за 10 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L’Équipe

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      talgatnurzhanov2006 11 минут назад

      Что-то у Почеттино не особо идут дела в ПСЖ. Может его переоценили как тренера?

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