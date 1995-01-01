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    Шиманьски: «В матче с «Уфой» «Динамо» разозлилось на себя. В хорошем настроении готовимся к ЦСКА»

    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски объяснил победу над «Уфой» (3:2) во втором туре РПЛ. Решающий мяч забит на 89-й минуте.

    – Какие эмоции царили в раздевалке после такого матча?

    – Все были счастливы, что победили. Мы понимали, что могли раньше всe решить в этой игре. Если бы забили третий гол, было бы проще. Обидно было пропустить два мяча за пять минут, но хорошо, что выиграли и добыли три очка. Больше так нельзя терять концентрацию и позволять сопернику отыгрываться.

    – То есть, после удаления у соперника команда немного расслабилась?

    – Думаю, да. Такое бывает. Хорошо, что мы всe-таки потом забили. Теперь знаем, как не нужно играть в следующих матчах.

    – За счeт чего удалось так быстро собраться и забить победный гол?

    – Разозлились на себя. Мы знали, что можем забить ещe и победить. Спасибо Скопе за суперкросс. Теперь в хорошем настроении готовимся к игре с ЦСКА.

    • «Динамо» после 2 туров имеет 2 победы.
    • Матч «Динамо» – ЦСКА состоится 7 августа.
    • Шиманьски играет в России 2 года.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8624

      житель СПб 19 минут назад

      Да, будет сложнее. ЦСКА два пенальти точно не поставят!

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