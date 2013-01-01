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    Матч «Краснодар» – «Химки» – без зрителей

    «Краснодар» уведомил фанатов, что домашний матч второго тура РПЛ против «Химок» пройдет без зрителей. Это связано с постановлением губернатора Краснодарского края.

    Уже известно, что без зрителей пройдет и матч «Ростов» – «Зенит».

    • Причина – меры по нераспространению коронавируса.
    • За последние сутки в России заразились более 22000 человек.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 20:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1702

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Тот кто сейчас на юге имел реальную возможность побывать и в парке и на стадионе, но пан Вениамин сначала закрыл не открывая сезон на Кубани, теперь еще чего то придумал. Вундеркинд.

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