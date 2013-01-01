Матч «Краснодар» – «Химки» – без зрителей

Тот кто сейчас на юге имел реальную возможность побывать и в парке и на стадионе, но пан Вениамин сначала закрыл не открывая сезон на Кубани, теперь еще чего то придумал. Вундеркинд.
«Краснодар» уведомил фанатов, что домашний матч второго тура РПЛ против «Химок» пройдет без зрителей. Это связано с постановлением губернатора Краснодарского края.
Уже известно, что без зрителей пройдет и матч «Ростов» – «Зенит».
- Причина – меры по нераспространению коронавируса.
- За последние сутки в России заразились более 22000 человек.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.