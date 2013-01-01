Матч «Краснодар» – «Химки» – без зрителей

«Краснодар» уведомил фанатов, что домашний матч второго тура РПЛ против «Химок» пройдет без зрителей. Это связано с постановлением губернатора Краснодарского края.

Уже известно, что без зрителей пройдет и матч «Ростов» – «Зенит».