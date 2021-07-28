«Лестер» планирует увеличить вместимость «Кинг Пауэр» на 8000 мест

Вместимость домашнего стадиона «Лестера» «Кинг Пауэр» вскоре будет увеличена. Клуб обнародовал план по наращиванию восточной трибуны, что добавит 8000 мест.

После реконструкции вместимость арены достигнет 40000 мест.