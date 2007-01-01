«Лестер» планирует увеличить вместимость «Кинг Пауэр» на 8000 мест

- а нам, по совету Роспотребнадзора, придется увеличивать диагональ телевизоров
Вместимость домашнего стадиона «Лестера» «Кинг Пауэр» вскоре будет увеличена. Клуб обнародовал план по наращиванию восточной трибуны, что добавит 8000 мест.
После реконструкции вместимость арены достигнет 40000 мест.
- В рамках развития прилегающей к стадиону территории «Лестер» планирует построить отель на 220 мест и развлекательный центр.
- Не исключено строительство близ «Кинг Пауэр» и жилья, многоэтажной парковки.
- «Лестер» начнет сезон 7 августа матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».