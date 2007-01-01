Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    «Лестер» планирует увеличить вместимость «Кинг Пауэр» на 8000 мест

    Вместимость домашнего стадиона «Лестера» «Кинг Пауэр» вскоре будет увеличена. Клуб обнародовал план по наращиванию восточной трибуны, что добавит 8000 мест.

    После реконструкции вместимость арены достигнет 40000 мест.

    • В рамках развития прилегающей к стадиону территории «Лестер» планирует построить отель на 220 мест и развлекательный центр.
    • Не исключено строительство близ «Кинг Пауэр» и жилья, многоэтажной парковки.
    • «Лестер» начнет сезон 7 августа матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:24
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24281

      Боцман59rus 14 минут назад

      - а нам, по совету Роспотребнадзора, придется увеличивать диагональ телевизоров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87825

      zigbert 57 минут назад

      Поддержка Лестеру нужна. Может когда еще и выстрелит в АПЛ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24281

      Боцман59rus > zigbert 7 минут назад

      так они уже доказали, что не клуб - однодневка, просто на чемпионство с такой конкуренцией трудно расчитывать.
      В постоянном пролете даже Челси и Манчестер Ютд, не говоря уже про Арсенал и Тоттенхем, Так что как ни крути, Лестер в закрепился в элите)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87817
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66997
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru