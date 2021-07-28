Daily Mail: «Астон Вилла» ждет от «Манчестер Сити» 100-миллионное предложение по Грилишу

«Манчестер Сити» готовит официальное предложение «Астон Вилле» по полузащитнику Джеку Грилишу. В нем прописана сумма трансфера 75 миллионов фунтов стерлингов.

Однако в Бирмингеме ждут от «Манчестер Сити» 100 миллионов фунтов. Такой трансфер стал бы рекордным по стоимости среди внутренних английских.