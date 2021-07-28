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  • Daily Mail: «Астон Вилла» ждет от «Манчестер Сити» 100-миллионное предложение по Грилишу

Daily Mail: «Астон Вилла» ждет от «Манчестер Сити» 100-миллионное предложение по Грилишу

28 июля 2021, 10:10
2

«Манчестер Сити» готовит официальное предложение «Астон Вилле» по полузащитнику Джеку Грилишу. В нем прописана сумма трансфера 75 миллионов фунтов стерлингов.

Однако в Бирмингеме ждут от «Манчестер Сити» 100 миллионов фунтов. Такой трансфер стал бы рекордным по стоимости среди внутренних английских.

  • «Астон Вилла» пытается удержать Грилиша от ухода в «Манчестер Сити» зарплатой 200 тысяч в неделю.
  • В прошедшем сезоне АПЛ Грилиш забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 26 матчах.
  • Грилиш – серебряный призер Евро-2020.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Астон Вилла Грилиш Джек
Комментарии (2)
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Garrincha58
1627457082
все цены на футболистов надо делить на два тогда получится более менее адекватные цены, а так просто выкачивание денег со всяких богачей вот и всё
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Лфшт
1627463786
Не дождется)) Это гавно и за 20 никому не нужно
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