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    Daily Mail: «Астон Вилла» ждет от «Манчестер Сити» 100-миллионное предложение по Грилишу

    «Манчестер Сити» готовит официальное предложение «Астон Вилле» по полузащитнику Джеку Грилишу. В нем прописана сумма трансфера 75 миллионов фунтов стерлингов.

    Однако в Бирмингеме ждут от «Манчестер Сити» 100 миллионов фунтов. Такой трансфер стал бы рекордным по стоимости среди внутренних английских.

    • «Астон Вилла» пытается удержать Грилиша от ухода в «Манчестер Сити» зарплатой 200 тысяч в неделю.
    • В прошедшем сезоне АПЛ Грилиш забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 26 матчах.
    • Грилиш – серебряный призер Евро-2020.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13686

      Garrincha58 1 час назад

      все цены на футболистов надо делить на два тогда получится более менее адекватные цены, а так просто выкачивание денег со всяких богачей вот и всё

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