Дзагоев отдал 58 ассистов в РПЛ с 2008 года. У Дзюбы на четыре больше

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сделал голевую передачу на Антона Заболотного в матче 1-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).

Дзагоев отдал 58-й ассист в РПЛ с 2008 года. По этому показателю он опередил полузащитника «Сочи» Жоаозиньо (57).

Только форвард «Зенита» Артем Дзюба сделал больше голевых передач – 62. Примечательно, что нападающий провел на 79 матчей больше хавбека ЦСКА.