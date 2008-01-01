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    Дзагоев отдал 58 ассистов в РПЛ с 2008 года. У Дзюбы на четыре больше

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сделал голевую передачу на Антона Заболотного в матче 1-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).

    Дзагоев отдал 58-й ассист в РПЛ с 2008 года. По этому показателю он опередил полузащитника «Сочи» Жоаозиньо (57).

    Только форвард «Зенита» Артем Дзюба сделал больше голевых передач – 62. Примечательно, что нападающий провел на 79 матчей больше хавбека ЦСКА.

    • 31-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
    • Он провел 376 матчей, забил 77 голов и сделал 91 ассист.

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    Источник: Opta

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +929

      ZAITZEFF2011 19 минут назад

      Дзагоев давно уже сбитый летчик. Давно пора завязывать ему с футболом но жажда денег не дает Алану покоя.

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      Рейтинг: +257

      сутулая собака и лисы > ZAITZEFF2011 7 минут назад

      согласен, конченный человек!
      не то что мы, нравственные, всё делаем не ради денег.

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      Рейтинг: +8416

      житель СПб 22 минуты назад

      Просто Артем не только годы может забивать, но и пасы неплохо отдает! А про Дзагоева и вопросов нет...

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      Рейтинг: +24221

      Боцман59rus 29 минут назад

      - и к чему статистику Дзагоева упомянули, чтобы дрочилу за уши притянуть и напомнить о нем?

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      Рейтинг: +1058

      tarasofka > Боцман59rus 19 минут назад

      чтобы напомнить тебе, педику, что спортаг на 11 месте. гы-гы

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      Рейтинг: +12544

      Persona_non_Grata 47 минут назад

      Дзюба - наше ВСЁ !!! )))

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      Рейтинг: +8416

      житель СПб 1 час назад

      Так сколько же ассистов сделал Дзагоев - 58 или 91?

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      Рейтинг: +1786

      acor94 > житель СПб 1 час назад

      В РПЛ 58, а вместе с остальными кубками 91.

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