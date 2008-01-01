Дзагоев отдал 58 ассистов в РПЛ с 2008 года. У Дзюбы на четыре больше

Дзагоев давно уже сбитый летчик. Давно пора завязывать ему с футболом но жажда денег не дает Алану покоя.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сделал голевую передачу на Антона Заболотного в матче 1-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).
Дзагоев отдал 58-й ассист в РПЛ с 2008 года. По этому показателю он опередил полузащитника «Сочи» Жоаозиньо (57).
Только форвард «Зенита» Артем Дзюба сделал больше голевых передач – 62. Примечательно, что нападающий провел на 79 матчей больше хавбека ЦСКА.
- 31-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
- Он провел 376 матчей, забил 77 голов и сделал 91 ассист.