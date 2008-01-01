Товарищеский матч. «Рейнджерс» одержал волевую победу на «Реалом»

да, это ничего не значит
но у реала даже второй состав должен выигрывать всегда
Шотландский «Рейджерс» победил «Реал» (2:1) в товарищеском матче.
Мадридский клуб вышел вперед на 8-й минуте благодаря голу Родриго. В начале второго тайма счет сравнял экс-форвард «Спартака» Фэшн Сакала. На 77-й минуте победу «Рейнджерс» принес Седрик Иттен.
Товарищеский матч
Рейнджерс (Шотландия) – Реал (Испания) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Родриго, 8; 1:1 – Сакала, 55; 2:1 – Иттен, 77.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.