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    Товарищеский матч. «Рейнджерс» одержал волевую победу на «Реалом»

    Шотландский «Рейджерс» победил «Реал» (2:1) в товарищеском матче.

    Мадридский клуб вышел вперед на 8-й минуте благодаря голу Родриго. В начале второго тайма счет сравнял экс-форвард «Спартака» Фэшн Сакала. На 77-й минуте победу «Рейнджерс» принес Седрик Иттен.

    Товарищеский матч

    Рейнджерс (Шотландия) – Реал (Испания) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Родриго, 8; 1:1 – Сакала, 55; 2:1 – Иттен, 77.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3244

      FENIX-SL 9 минут назад

      да, это ничего не значит
      но у реала даже второй состав должен выигрывать всегда

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