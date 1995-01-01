Кокорин – в старте «Фиорентины» на матч с командой четвертого дивизиона

Стал известен стартовый состав «Фиорентины» на товарищеский матч против «Фолиньо» (четвертый по силе дивизион Италии).

«Фиорентина»: Терраччиано, Венути, Миленкович, Игор, Терзич, Бьянко, Дункан, Бонавентура, Кальехон, Кокорин, Соттил.

Встреча должна была начаться в 18:00 по Москве, но из-за дождя ее старт отложили.

Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин может быть основным форвардом, у него есть качества для этого»