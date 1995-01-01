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    Кокорин – в старте «Фиорентины» на матч с командой четвертого дивизиона

    Стал известен стартовый состав «Фиорентины» на товарищеский матч против «Фолиньо» (четвертый по силе дивизион Италии).

    «Фиорентина»: Терраччиано, Венути, Миленкович, Игор, Терзич, Бьянко, Дункан, Бонавентура, Кальехон, Кокорин, Соттил.

    Встреча должна была начаться в 18:00 по Москве, но из-за дождя ее старт отложили.

    Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин может быть основным форвардом, у него есть качества для этого»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +446

      Aleksey! 57 минут назад

      Начало встречи перенесли не из-за дождя , а из-за Кокоши в стартовом составе.
      Все приходят в себя. Новость то какая.

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