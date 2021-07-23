«Краснодар» показал первый день в клубе купленного за 20 миллионов Кордобы

Пресс-служба «Краснодара» подготовила видео, где показала первый день нападающего команды Джона Кордобы. Его купили у «Герты» за 20 миллионов евро.
«Форвард впервые побывал на тренировочной базе «быков», познакомился с командой и тренерским штабом и провел короткое втягивающее занятие», – написал «Краснодар».
- В прошлом сезоне форвард провел за «Герту» 21 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.
- Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года.
Источник: ютуб-канал «Краснодара»