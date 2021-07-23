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  • «Краснодар» показал первый день в клубе купленного за 20 миллионов Кордобы

«Краснодар» показал первый день в клубе купленного за 20 миллионов Кордобы

23 июля 2021, 21:41
10

Пресс-служба «Краснодара» подготовила видео, где показала первый день нападающего команды Джона Кордобы. Его купили у «Герты» за 20 миллионов евро.

«Форвард впервые побывал на тренировочной базе «быков», познакомился с командой и тренерским штабом и провел короткое втягивающее занятие», – написал «Краснодар».

  • В прошлом сезоне форвард провел за «Герту» 21 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
  • Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.
  • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года.

Источник: ютуб-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1627067415
- в защите дыра, опорник вообще отсутствует как единица, за то нападающий за 20млн, шикарно...
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oyabun
1627068328
Ничего себе траты позволяет Краснодар! Интересно будет посмотреть, стоит ли того новоприобретенный нап?
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Рубинище
1627071319
Норм нап- первое впечатление. Галицкий понял, что всякий шлак покупать смысла не имеет. 20 лямов -уровень конечно. Посмотрим на бычков.
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jek718875
1627106734
что-то моя сильно сомневается..., нужно было ЛЁНЮ МЕССИ брать,гулять так гулять
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Фантомас 67
1627121985
Прогнали "по коридору" на Удачу! Надеюсь, "приживётся" в команде, потом "толкнём" с прибылью.
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portero
1627148933
пусть голы забивает, тогда и хвалить будем...
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Январь 59
1627196642
Вот сегодня и посмотрим какой уровень покажет "новенький".
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