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    «Краснодар» показал первый день в клубе купленного за 20 миллионов Кордобы

    Пресс-служба «Краснодара» подготовила видео, где показала первый день нападающего команды Джона Кордобы. Его купили у «Герты» за 20 миллионов евро.

    «Форвард впервые побывал на тренировочной базе «быков», познакомился с командой и тренерским штабом и провел короткое втягивающее занятие», – написал «Краснодар».

    • В прошлом сезоне форвард провел за «Герту» 21 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.
    • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года.

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    Источник: ютуб-канал «Краснодара»

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