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    Санчо – о переходе в «МЮ»: «Мечта, которая осуществилась»

    Полузащитник Джейдон Санчо поделился эмоциями после перехода в «Манчестер Юнайтед».

    «Всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность сыграть на высшем уровне, но я знал, что рано или поздно вернусь в Англию.

    Переход в «Манчестер Юнайтед» – мечта, которая осуществилась. Не могу дождаться дебюта за клуб в АПЛ.

    «МЮ» – молодая команда. Игроки воодушевлены, и я уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного и достигнем успеха, которого заслуживают болельщики», – сказал Санчо.

    • Контракт 21-летнего англичанина с «МЮ» рассчитан на пять лет.
    • Сумма трансфера составила 85 миллионов евро.
    • Санчо будет зарабатывать в «МЮ» 350 тысяч фунтов в неделю (21,2 миллиона евро в год).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +558

      Лфшт 5 часов назад

      Хоть бы раз сказали то, что думают. А то вечно мечта осуществилась. Я всю жизнь мечтал играть здесь и т.д. Всем же понятно что на самом деле - "Я ничего не решаю - агент сказал иду в МЮ, я и пошел"

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