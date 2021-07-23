Санчо – о переходе в «МЮ»: «Мечта, которая осуществилась»

Полузащитник Джейдон Санчо поделился эмоциями после перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность сыграть на высшем уровне, но я знал, что рано или поздно вернусь в Англию.

Переход в «Манчестер Юнайтед» – мечта, которая осуществилась. Не могу дождаться дебюта за клуб в АПЛ.

«МЮ» – молодая команда. Игроки воодушевлены, и я уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного и достигнем успеха, которого заслуживают болельщики», – сказал Санчо.