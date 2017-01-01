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    Агент Смольникова: «Договоренность с клубом достигнута. Какой это клуб, сказать не могу»

    Александр Маньяков, агент защитника Игоря Смольникова, прокомментировал информацию о переходе его клиента в тульский «Арсенал».

    «Договоренность с клубом достигнута. Какой это клуб, до официального объявления сказать не могу», – сказал Маньяков.

    • В начале июня Смольников стал свободным агентом.
    • «Краснодар» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию.
    • В прошлом сезоне он сделал 1 ассист в 32 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +312

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Зажрался игорек, после просмотра видео о краснодаре, если бы не травмы краснодара, то еще зимой расторгли бы контракт

      0
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      Рейтинг: +49408

      portero 2 часа назад

      Ну и не надо... Тула ждет.

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