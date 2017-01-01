Агент Смольникова: «Договоренность с клубом достигнута. Какой это клуб, сказать не могу»

Зажрался игорек, после просмотра видео о краснодаре, если бы не травмы краснодара, то еще зимой расторгли бы контракт
Александр Маньяков, агент защитника Игоря Смольникова, прокомментировал информацию о переходе его клиента в тульский «Арсенал».
«Договоренность с клубом достигнута. Какой это клуб, до официального объявления сказать не могу», – сказал Маньяков.
- В начале июня Смольников стал свободным агентом.
- «Краснодар» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию.
- В прошлом сезоне он сделал 1 ассист в 32 матчах.