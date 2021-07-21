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    «Интер» сменил титульного спонсора впервые за 26 лет

    Действующий чемпион Италии «Интер» объявил о смене титульного спонсора.

    Уже в сезоне-2021/22 на футболках миланской команды будет размещен логотип блокчейн-приложения Socios.com.

    По информации Football Italia, сумма контракта – 20 миллионов евро в год.

    • С 1995 года титульным спонсором «Интера» была компания Pirelli.
    • Это итальянский производитель автомобильных шин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Интера»

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