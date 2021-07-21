«Интер» сменил титульного спонсора впервые за 26 лет

Действующий чемпион Италии «Интер» объявил о смене титульного спонсора.

Уже в сезоне-2021/22 на футболках миланской команды будет размещен логотип блокчейн-приложения Socios.com.

По информации Football Italia, сумма контракта – 20 миллионов евро в год.