«Интер» сменил титульного спонсора впервые за 26 лет

Действующий чемпион Италии «Интер» объявил о смене титульного спонсора.
Уже в сезоне-2021/22 на футболках миланской команды будет размещен логотип блокчейн-приложения Socios.com.
По информации Football Italia, сумма контракта – 20 миллионов евро в год.
- С 1995 года титульным спонсором «Интера» была компания Pirelli.
- Это итальянский производитель автомобильных шин.
| ANNOUNCEMENTA new era has begunWelcome, @socios!#IMMORETHANAFAN | $INTER $CHZ pic.twitter.com/sIyvah4i9V— Inter (@Inter_en) July 21, 2021