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  • «Для допуска на стадион необходим паспорт и QR-код». Стадион «Локомотива» стал COVID-free зоной

«Для допуска на стадион необходим паспорт и QR-код». Стадион «Локомотива» стал COVID-free зоной

21 июля 2021, 18:59
4

«Локомотив» выступил с заявлением по допуску болельщиков на матч 1-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что на данный момент ФК «Локомотив» внeс домашний стадион «РЖД Арена» в число объектов, входящих в зону COVID-free.

Сейчас в клубе прорабатывают вариант посещения стадиона без ограничения по количеству зрителей с наличием у каждого болельщика QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги СТОП Коронавирус».

В случае принятия такого решения проверка QR-кода будет производиться перед досмотровой зоной. Для доступа на стадион необходимо иметь паспорт для идентификации личности.

Параллельно с этим клуб ведет консультации с представителями надзорных органов. Окончательную информацию о допуске болельщиков на матч «Локомотив» – «Арсенал» мы объявим позднее», – сказано в заявлении клуба.

  • Ранее статус COVID-free зон получили домашние стадионы ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».
  • «Локомотив» сыграет с «Арсеналом» в субботу, 24 июля.

«Фратрия»: «Прививка не может быть обязательным условием посещения стадиона. Затем без QR-кодов начнут выселять за Урал?»

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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Князев
1626892139
Никакой пандемии нет. Деятельность руководства Локомоты - незаконна.Придёт время и предателлллей русского народа будем судить, и очень строго. И будет это очень скоро.
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Рубинище
1626894463
пример показан. сейчас все так же начнут. Федун увидит полные РЖД сразу у себя так сделает.
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paracetamol
1626943234
Вроде отменили QR-код в Морковии?
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