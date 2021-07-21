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    «Для допуска на стадион необходим паспорт и QR-код». Стадион «Локомотива» стал COVID-free зоной

    «Локомотив» выступил с заявлением по допуску болельщиков на матч 1-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

    «Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что на данный момент ФК «Локомотив» внeс домашний стадион «РЖД Арена» в число объектов, входящих в зону COVID-free.

    Сейчас в клубе прорабатывают вариант посещения стадиона без ограничения по количеству зрителей с наличием у каждого болельщика QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги СТОП Коронавирус».

    В случае принятия такого решения проверка QR-кода будет производиться перед досмотровой зоной. Для доступа на стадион необходимо иметь паспорт для идентификации личности.

    Параллельно с этим клуб ведет консультации с представителями надзорных органов. Окончательную информацию о допуске болельщиков на матч «Локомотив» – «Арсенал» мы объявим позднее», – сказано в заявлении клуба.

    • Ранее статус COVID-free зон получили домашние стадионы ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».
    • «Локомотив» сыграет с «Арсеналом» в субботу, 24 июля.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    21.07.2021 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6441

      Рубинище 5 часов назад

      пример показан. сейчас все так же начнут. Федун увидит полные РЖД сразу у себя так сделает.

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      Рейтинг: +723

      Князев 6 часов назад

      Никакой пандемии нет. Деятельность руководства Локомоты - незаконна.Придёт время и предателлллей русского народа будем судить, и очень строго. И будет это очень скоро.

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