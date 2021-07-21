«Для допуска на стадион необходим паспорт и QR-код». Стадион «Локомотива» стал COVID-free зоной

«Локомотив» выступил с заявлением по допуску болельщиков на матч 1-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что на данный момент ФК «Локомотив» внeс домашний стадион «РЖД Арена» в число объектов, входящих в зону COVID-free.

Сейчас в клубе прорабатывают вариант посещения стадиона без ограничения по количеству зрителей с наличием у каждого болельщика QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги СТОП Коронавирус».

В случае принятия такого решения проверка QR-кода будет производиться перед досмотровой зоной. Для доступа на стадион необходимо иметь паспорт для идентификации личности.

Параллельно с этим клуб ведет консультации с представителями надзорных органов. Окончательную информацию о допуске болельщиков на матч «Локомотив» – «Арсенал» мы объявим позднее», – сказано в заявлении клуба.

Ранее статус COVID-free зон получили домашние стадионы ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

«Локомотив» сыграет с «Арсеналом» в субботу, 24 июля.

«Фратрия»: «Прививка не может быть обязательным условием посещения стадиона. Затем без QR-кодов начнут выселять за Урал?»