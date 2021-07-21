«Милан» показал фото гостевой формы на сезон-2021/22. Она золотого цвета

«Милан» представил гостевую форму на следующий сезон.

Комплект выполнен в бледно-золотом цвете с красными вставками. Форма посвящена работе клубного благотворительного фонда, который упоминается на воротнике в виде надписи «фонд «Милана».

Технический спонсор «Милана» – немецкая фирма Puma.