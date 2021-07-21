«Милан» показал фото гостевой формы на сезон-2021/22. Она золотого цвета

да уж
милану бы не стать лузером в своей лиге
состав из ноунеймов у такого клуба не должен быть
«Милан» представил гостевую форму на следующий сезон.
Комплект выполнен в бледно-золотом цвете с красными вставками. Форма посвящена работе клубного благотворительного фонда, который упоминается на воротнике в виде надписи «фонд «Милана».
Технический спонсор «Милана» – немецкая фирма Puma.
- «Милан» занял 2-е место в минувшем сезоне Серии А.
- В следующем сезоне миланцы сыграют в Лиге чемпионов.
- Чемпионат Италии стартует 21 августа.