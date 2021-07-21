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    «Милан» показал фото гостевой формы на сезон-2021/22. Она золотого цвета

    «Милан» представил гостевую форму на следующий сезон.

    Комплект выполнен в бледно-золотом цвете с красными вставками. Форма посвящена работе клубного благотворительного фонда, который упоминается на воротнике в виде надписи «фонд «Милана».

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    • «Милан» занял 2-е место в минувшем сезоне Серии А.
    • В следующем сезоне миланцы сыграют в Лиге чемпионов.
    • Чемпионат Италии стартует 21 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Милана»

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    21.07.2021 16:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3235

      FENIX-SL 8 часов назад

      да уж
      милану бы не стать лузером в своей лиге
      состав из ноунеймов у такого клуба не должен быть

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      Рейтинг: +12605

      Cules2013 10 часов назад

      На такой микроскопической фотке ничего золотого не увидел

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