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    Коман потребовал у «Баварии» повышения зарплаты. Агент пригрозил уходом футболиста

    Форвард «Баварии» Кингсли Коман попросил клуб увеличить ему зарплату. Сейчас игрок получает 12 миллионов евро в год до уплаты налогов.

    Француз хочет получать эту же сумму, но после уплаты налогов. Агент Комана Пини Захави пригрозил уходом игрока, если требование не будет удовлетворено, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild.

    • Коман интересен «Челси».
    • Игрок выступает в Мюнхене с 2017 года.
    • С клубом он брал Лигу чемпионов.

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12602

      Cules2013 2 часа назад

      Ну понятно, агент Захави, дальше можно даже не углубляться в детали.
      Надеюсь, руководство Баварии поступит так, как оно себя позиционирует в СМИ, т.е. выпихнет нахала из клуба вместе с его вымогателем-агентом, а иначе после очередного прогиба под ситуацию, все заявления боссов впредь ничего кроме смеха вызывать не будут.

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      Рейтинг: +2308

      BlackMurder 5 часов назад

      Не выгодный, пора слить, я б на колума поменял

      1
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      Рейтинг: +694

      OBOLEV 6 часов назад

      Запросики у это хрусталя ОГОГО

      1
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