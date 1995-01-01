Коман потребовал у «Баварии» повышения зарплаты. Агент пригрозил уходом футболиста

Форвард «Баварии» Кингсли Коман попросил клуб увеличить ему зарплату. Сейчас игрок получает 12 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Француз хочет получать эту же сумму, но после уплаты налогов. Агент Комана Пини Захави пригрозил уходом игрока, если требование не будет удовлетворено, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild.