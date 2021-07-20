«Спартак» проведет домашний матч с «Бенфикой» 4 августа

а вот Романцев меня поддерживает. я тоже верю в команду
Стала известна дата проведения матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой».
Команды встретятся в Москве в среду, 4 августа. Начало игры – в 20:00 мск, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ответный матч состоится 10 августа в Лиссабоне.
- Победитель пары выйдет в раунд плей-офф отбора ЛЧ.
- Проигравший отправится в групповой этап Лиги Европы.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.