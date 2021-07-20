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    «Спартак» проведет домашний матч с «Бенфикой» 4 августа

    Стала известна дата проведения матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой».

    Команды встретятся в Москве в среду, 4 августа. Начало игры – в 20:00 мск, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч состоится 10 августа в Лиссабоне.

    • Победитель пары выйдет в раунд плей-офф отбора ЛЧ.
    • Проигравший отправится в групповой этап Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    20.07.2021 17:19
    Комментарии18
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      Рейтинг: +553

      inzek 1 час назад

      а вот Романцев меня поддерживает. я тоже верю в команду

      0
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      Рейтинг: +3923

      TOMSON 2 часа назад

      Интересно, а Виктория думал, что он на повышение пошёл? А когда вот так а лоб увидел в соперниках Бенфику его мнение изменилось?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9820

      Литейный4 7 часов назад

      4 августа будет очередной позор на закрывашке. Свиньи будут деклассированы. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +8218

      житель СПб 8 часов назад

      Уже скоро. с нетерпением будем ждать - и как всегда, надеяться на положительный результат. В конце концов, и коэффициент с Португалией надо исправлять!

      2
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      Рейтинг: +269

      Great Tartaria 8 часов назад

      бьюсь об заклад, что не пройдет Спартак Бенфику, даже если все игроки будут опу рвать на поле.... я некоторые матчи прошлого сезона Бенфики смотрел.... ну нет у спартака и ничтожного шанса , а мечтать и надеяться на чудо никто не запрещает, но шансов ровно столько, что завтра депутатам сократят зарплату , а пенсионерам повысят пенсии до 20 тысяч минималку

      0
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      Рейтинг: +2028

      Krasnodar 123 8 часов назад

      Витория из Жезуса будет делать отбивную котлету ? Или Жезус из Витория будет делать отбивную котлету ? Будем посмотреть!!! А может дело дойдет до фарша!?!

      0
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      Рейтинг: +2297

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      будет интересно посмотреть, как будут играть

      1
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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 9 часов назад

      Что-то хрюшек на ветке маловато, наверное все на толчках сидят?

      1
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      Рейтинг: +7199

      "supermax" > paracetamol 9 часов назад

      Ждём, когда с ты с. х. у. я слетишь и че-нить тут высрешь, придурок

      4
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      ...
      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > paracetamol 8 часов назад

      Им секта запретила вступать в переговоры, а вот после игры
      им выдаст словесные рекомендации, как всех болельщиков других клубов обо*р*ть, но после выигрыша или ничьи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 9 часов назад

      Почему-то мне стало жаль хрюшек... Хотя хрюкают они красиво!

      1
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      Рейтинг: +49346

      portero 10 часов назад

      Посмотрим как Руй рулит и что он покажет со Спартаком..

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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > portero 9 часов назад

      Что-то Зарема молчит, наверно претензий нет на игры команды под руководством Руя.

      0
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      Рейтинг: +24100

      Боцман59rus > vladimir-7 9 часов назад

      а что, уже игры были?

      1
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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > Боцман59rus 8 часов назад

      Конечно. Пора вставать.

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      Рейтинг: +24100

      Боцман59rus > vladimir-7 8 часов назад

      официальных я не припомню, а кубковые товарняки для журналистов и бомжей, чтобы наперебой визжали, что в чемпионате все по другому будет, но это мы и сами знаем)))

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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > Боцман59rus 7 часов назад

      Настоящим журналистам и, как ты говоришь бомжам,
      да и другим командам, эти матчи на кубок хз что,
      абсолютно безразличны, а этот кубок важен только Федуну и Рую.

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      Рейтинг: +24100

      Боцман59rus > vladimir-7 4 часа назад

      это тебе Федун сказал?

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