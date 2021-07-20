«Барселона» и «Ювентус» отрицают переговоры об обмене Гризманна на Дибалу

«Барселона» и «Ювентус» не обсуждали возможный обмен Антуана Гризманна на Пауло Дибалу, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, в обоих клубах отрицают наличие переговоров о такой сделке.
«Ювентус» ждет встречи с агентом аргентинца, чтобы начать работу над продлением контракта, истекающего в 2022 году.
- В минувшем сезоне Дибала забил 5 мячей и сделал 3 ассиста в 26 играх.
- Гризманн отличился 20 голами и 13 результативными передачами в 51 матче.
- Рыночная стоимость аргентинца – 50 миллионов евро, француза – 60 миллионов.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо