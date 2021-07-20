«Барселона» и «Ювентус» отрицают переговоры об обмене Гризманна на Дибалу

«Барселона» и «Ювентус» не обсуждали возможный обмен Антуана Гризманна на Пауло Дибалу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, в обоих клубах отрицают наличие переговоров о такой сделке.

«Ювентус» ждет встречи с агентом аргентинца, чтобы начать работу над продлением контракта, истекающего в 2022 году.