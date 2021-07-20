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    «Барселона» и «Ювентус» отрицают переговоры об обмене Гризманна на Дибалу

    «Барселона» и «Ювентус» не обсуждали возможный обмен Антуана Гризманна на Пауло Дибалу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    По его информации, в обоих клубах отрицают наличие переговоров о такой сделке.

    «Ювентус» ждет встречи с агентом аргентинца, чтобы начать работу над продлением контракта, истекающего в 2022 году.

    • В минувшем сезоне Дибала забил 5 мячей и сделал 3 ассиста в 26 играх.
    • Гризманн отличился 20 голами и 13 результативными передачами в 51 матче.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 50 миллионов евро, француза – 60 миллионов.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    20.07.2021 16:48
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