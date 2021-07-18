Кубок Париматч Премьер. «Спартак» разгромил «Химки» и выиграл турнир

Главная задача этого турнира не победа,а что бы команда поверила в себя и в своего нового тренера.А дальше всё зависит от самих ребят.Удачи Вам, Команда !!!
В матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» крупно победил «Химки» – 5:1.
Москвичи стали победителями турнира. Клуб выиграл все три матча с общим счетом 13:1.
«Спартак» в межсезонье возглавил главный тренер Руй Витория.
Кубок Париматч Премьер. 3-й тур
Химки – Спартак (Москва) – 1:5 (0:3)
Голы: 0:1 – Жиго, 10; 0:2 – Соболев, 21; 0:3 – Ларссон, 29; 0:4 – Кутепов, 66; 0:5 – Мелкадзе, 75; 1:5 – Данилкин, 90+1.