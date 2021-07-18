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    Кубок Париматч Премьер. «Спартак» разгромил «Химки» и выиграл турнир

    В матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» крупно победил «Химки» – 5:1.

    Москвичи стали победителями турнира. Клуб выиграл все три матча с общим счетом 13:1.

    «Спартак» в межсезонье возглавил главный тренер Руй Витория.

    Кубок Париматч Премьер. 3-й тур

    Химки – Спартак (Москва) – 1:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Жиго, 10; 0:2 – Соболев, 21; 0:3 – Ларссон, 29; 0:4 – Кутепов, 66; 0:5 – Мелкадзе, 75; 1:5 – Данилкин, 90+1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    18.07.2021 21:50
    Комментарии37
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      Рейтинг: +6719

      playsh 6 часов назад

      Главная задача этого турнира не победа,а что бы команда поверила в себя и в своего нового тренера.А дальше всё зависит от самих ребят.Удачи Вам, Команда !!!

      1
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      Рейтинг: +3216

      Алехсбургер. 9 часов назад

      Машина страшная.

      1
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      Рейтинг: +4719

      Гавроша 17 часов назад

      Рыла радуются - они думают, что это трофей!!!

      Но нет ребятки - трофей разыгрывался вчера!!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1269

      22 raza chemp > Гавроша 8 часов назад

      Не мы радуемся тому что у вас капитан рукаку

      2
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      Рейтинг: +7055

      Cleaner 17 часов назад

      Браво Данилкину! Указал мячу путь в ворота Спартака. Теперь только успевайте их из ворот вытаскивать...)

      1
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      Рейтинг: +5623

      subbotaspartak > Cleaner 7 часов назад

      Жаль вас, если до сих пор не знаете куда в футболе годы забивают.
      специалисты...

      2
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      Рейтинг: +7055

      Cleaner > subbotaspartak 5 часов назад

      Это да. Спартак хорошо знает, откуда его вратарь мячи вынимает.)

      0
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      Рейтинг: +11680

      paracetamol 17 часов назад

      Ай да химики молодцы, сломали пелку свинями все-таки!

      0
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      Рейтинг: +5623

      subbotaspartak > paracetamol 7 часов назад

      анальгину прими. походу тебя зацепили.

      1
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      Рейтинг: +87521

      zigbert 17 часов назад

      Есть победа в кубке Пари Матч! Но как сказал после игры Соболев:"Придавать значения этой победе не стоит". Впереди более важные игры. Играли красиво и результативно а то что соперники Спартака играли не в полную силу -их проблемы. Главное никто не выпадал из игры, все проявили свои лучшие качества.

      7
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      Рейтинг: +24066

      Боцман59rus 17 часов назад

      - ничего хорошего/плохого от сезона не жду, без качественного усиления(минимум две позиции) будет все + - как в прошлом году.
      Научен горьким опытом. Полноценную квалификацию в ЛЧ, Спартак не пройдет, да ее и Зенит не прошел бы . И это беда нашего чемпионата в целом, не конкретно клубов, собственно европейские результаты, последних двух сезонов об этом и говорят.

      8
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      Рейтинг: +727

      sерж 17 часов назад

      удачи в ле

      2
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      Рейтинг: +727

      sерж 17 часов назад

      фарм клуб в товарке, ну такое

      0
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      Рейтинг: +349

      вальтер79 17 часов назад

      спартак выиграл серьезный трофей обыграв при этом сильные команды красивое начало сезона в юбилейный год))))))))

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