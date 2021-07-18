Большинство своих Суперкубков России «Зенит» выиграл в матчах с «Локомотивом»

Накануне «Зенит» завоевал шестой по счету Суперкубок России. Четыре из них были добыты в матчах с «Локомотивом».

«Петербуржцы обыгрывали «Локомотив» в двух последних розыгрышах Суперкубка, а до этого побеждали москвичей в 2008-м в «Лужниках» и в 2015-м на «Петровском».

«Локомотиву» удалось выиграть у сине-бело-голубых только в 2019-м на «ВТБ Арене». Никто в истории турнира не встречался друг с другом чаще, чем «Зенит» и «Локомотив», – напомнила РПЛ.