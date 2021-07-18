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    Большинство своих Суперкубков России «Зенит» выиграл в матчах с «Локомотивом»

    Накануне «Зенит» завоевал шестой по счету Суперкубок России. Четыре из них были добыты в матчах с «Локомотивом».

    «Петербуржцы обыгрывали «Локомотив» в двух последних розыгрышах Суперкубка, а до этого побеждали москвичей в 2008-м в «Лужниках» и в 2015-м на «Петровском».

    «Локомотиву» удалось выиграть у сине-бело-голубых только в 2019-м на «ВТБ Арене». Никто в истории турнира не встречался друг с другом чаще, чем «Зенит» и «Локомотив», – напомнила РПЛ.

    • Чтобы повторить рекорд ЦСКА по выигранным Суперкубкам России, «Зениту» нужно взять еще 1 трофей.
    • Для главного тренера Сергея Семака Суперкубок стал 6-м трофеем за 4 года тренерской карьеры.
    • РПЛ стартует на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    18.07.2021 16:14
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11680

      paracetamol 17 часов назад

      В этом году надо еще и Кубок брать и оставить всех недотеп с носом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      вальтер79 17 часов назад

      что то криков что зенит все купил нету удивительно даже))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1479

      Decorhome 21 час назад

      А Зарема, что думает по этому поводу?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24509

      пьяныйхоровод > Decorhome 8 часов назад

      Ревнует .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4719

      Гавроша 23 часа назад

      2008 Зенит-Локомотив 2:1 Москва
      2011 Зенит - ЦСКА 1:0 Краснодар
      2012 Зенит - Рубин 0:2 Самара
      2013 ЦСКА - Зенит 3:0 Ростов
      2015 Зенит - Локомотив 1:1 по пен. Зенит С-Петербург
      2016 ЦСКА - Зенит 0:1 Москва
      2019 Зенит - Локомотив 2:3 Москва
      2020 Зенит - Локомотив 2:1 Москва
      2021 Зенит - Локомотив 3:0 Калинград

      Обратите внимание, что Зенит 4 раза играл в маквабаде и только один раз в Петербурге!!!

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      Рейтинг: +24509

      пьяныйхоровод > Гавроша 20 часов назад

      Админресурс подключил не иначе .

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      Рейтинг: +4719

      Гавроша > пьяныйхоровод 16 часов назад

      Это точно - Газпром купил чтобы нам ездить в москву!

      0
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      Рейтинг: +9711

      Литейный4 23 часа назад

      Зенит любит проводниц. Гыгыгы

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      Рейтинг: +11680

      paracetamol > Литейный4 17 часов назад

      И не в одно место!

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