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  • «Краснодар»: «Переход форварда «Герты» Кордобы в финальной стадии»

«Краснодар»: «Переход форварда «Герты» Кордобы в финальной стадии»

18 июля 2021, 11:20
7

«Краснодар» анонсировал подписание контракта с форвардом Джоном Кордобой из «Герты». Колумбийцу осталось пройти медосмотр.

«Переход Джона Кордобы в «Краснодар» находится в финальной стадии.

«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере. В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра», – написала пресс-служба краснодарцев.

  • Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне форвард провел за «Герту» 21 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
  • Сезон РПЛ стартует на следующей неделе.

Журналист Руэда: «Краснодар» купил у «Герты» Кордобу

Источник: твиттер «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Герта Краснодар Кордоба Джон
Комментарии (7)
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insider_retro
1626600390
Краснодар, всё так же стабильно обрастает легионерами, позабыв про свою академию и свои молодые таланты...
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Garrincha58
1626602683
он даже не игрок сборной и зачем такой легионер
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derrik2000
1626604316
Что, ОПЯТЬ Краснодар, теперь уже при Гончаренко, СИМПАТИЧНУЮ КОМАНДУ собирает???
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zigbert
1626672621
Довольно дорогой по меркам РПЛ. Но может Краснодар угадал с его приобретением?
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