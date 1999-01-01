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    «Краснодар»: «Переход форварда «Герты» Кордобы в финальной стадии»

    «Краснодар» анонсировал подписание контракта с форвардом Джоном Кордобой из «Герты». Колумбийцу осталось пройти медосмотр.

    «Переход Джона Кордобы в «Краснодар» находится в финальной стадии.

    «Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере. В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра», – написала пресс-служба краснодарцев.

    • Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне форвард провел за «Герту» 21 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
    • Сезон РПЛ стартует на следующей неделе.

    Журналист Руэда: «Краснодар» купил у «Герты» Кордобу

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    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 3 часа назад

      Что, ОПЯТЬ Краснодар, теперь уже при Гончаренко, СИМПАТИЧНУЮ КОМАНДУ собирает???

      0
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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 3 часа назад

      он даже не игрок сборной и зачем такой легионер

      0
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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > Garrincha58 3 часа назад

      Тогда нужно было нацеливаться на ВЕЛИКОГО "ЗМС Кутепова"!
      )))))

      0
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      Рейтинг: +66880

      insider_retro 4 часа назад

      Краснодар, всё так же стабильно обрастает легионерами, позабыв про свою академию и свои молодые таланты...

      0
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб > insider_retro 4 часа назад

      Одно другому не мешает. "Свои молодые таланты" должны ими быть - т.е. талантами.

      1
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      Рейтинг: +11113

      Hektor 84 > insider_retro 3 часа назад

      Таланты талантами а опытные футболисты тоже нужны. Не важно леги или нет. Если хороший лег то почему бы и не взять.

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