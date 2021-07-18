«Краснодар»: «Переход форварда «Герты» Кордобы в финальной стадии»

«Краснодар» анонсировал подписание контракта с форвардом Джоном Кордобой из «Герты». Колумбийцу осталось пройти медосмотр.

«Переход Джона Кордобы в «Краснодар» находится в финальной стадии.

«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере. В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра», – написала пресс-служба краснодарцев.

Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард провел за «Герту» 21 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Сезон РПЛ стартует на следующей неделе.

Журналист Руэда: «Краснодар» купил у «Герты» Кордобу