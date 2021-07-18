«Краснодар»: «Переход форварда «Герты» Кордобы в финальной стадии»

«Краснодар» анонсировал подписание контракта с форвардом Джоном Кордобой из «Герты». Колумбийцу осталось пройти медосмотр.
«Переход Джона Кордобы в «Краснодар» находится в финальной стадии.
«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере. В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра», – написала пресс-служба краснодарцев.
- Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Герту» 21 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
- Сезон РПЛ стартует на следующей неделе.
Журналист Руэда: «Краснодар» купил у «Герты» Кордобу
Источник: твиттер «Краснодара»