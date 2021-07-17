ЦСКА и «Динамо» связывались с агентом защитника сборной Уругвая Силвы

Названия клубов почти одинаковое Уэска и ЦСКА, так, что ждем.
Левый защитник сборной Уругвая Гастон Силва может продолжить карьеру в России.
Агент 27-летнего футболиста Хуан Мануэль Арандилья подтвердил наличие переговоров с ЦСКА и «Динамо».
«Интерес к Гастону из России? Это правда. ЦСКА и «Динамо» связывались со мной по поводу Силвы. Мы очень заинтересованы в том, чтобы играть в России», – сказал агент.
- Силва – свободный агент. Его последний клуб – «Уэска».
- Рыночная стоимость уругвайца – 1,2 миллиона евро.