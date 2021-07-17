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    ЦСКА и «Динамо» связывались с агентом защитника сборной Уругвая Силвы

    Левый защитник сборной Уругвая Гастон Силва может продолжить карьеру в России.

    Агент 27-летнего футболиста Хуан Мануэль Арандилья подтвердил наличие переговоров с ЦСКА и «Динамо».

    «Интерес к Гастону из России? Это правда. ЦСКА и «Динамо» связывались со мной по поводу Силвы. Мы очень заинтересованы в том, чтобы играть в России», – сказал агент.

    • Силва – свободный агент. Его последний клуб – «Уэска».
    • Рыночная стоимость уругвайца – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    17.07.2021 10:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 17 июля, 13:55

      Названия клубов почти одинаковое Уэска и ЦСКА, так, что ждем.

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