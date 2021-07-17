ЦСКА и «Динамо» связывались с агентом защитника сборной Уругвая Силвы

Левый защитник сборной Уругвая Гастон Силва может продолжить карьеру в России.

Агент 27-летнего футболиста Хуан Мануэль Арандилья подтвердил наличие переговоров с ЦСКА и «Динамо».

«Интерес к Гастону из России? Это правда. ЦСКА и «Динамо» связывались со мной по поводу Силвы. Мы очень заинтересованы в том, чтобы играть в России», – сказал агент.