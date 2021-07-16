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  • Агент Барриоса: «В топ-лигах только 12 команд могут позволить себе покупку Вильмара и его зарплату»

Агент Барриоса: «В топ-лигах только 12 команд могут позволить себе покупку Вильмара и его зарплату»

16 июля 2021, 08:25
10

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, считает, что всего несколько клубов могут позволить себе трансфер 27-летнего колумбийца.

«Он заслуживает самого лучшего. Переход в другой клуб возможен, но это непросто. В топ-лигах только 12 команд могут позволить себе его покупку и зарплату.

Давайте на забывать, что он играет в «Зените». Это сильная команда и, возможно, самая экономически мощная за пределами топ-лиг», – сказал Поссо.

  • Колумбиец играет в РПЛ с 2019 года.
  • «Зенит» купил его у «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро.
  • С Барриосом «Зенит» финиширует в РПЛ только 1-м.

Источник: Gol Caracol
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (10)
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swer456
1626413342
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Боцман59rus
1626413696
- там команды , в отличие от зенита, деньги сами зарабатывают, поэтому умеют их считать
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Fusballer
1626414097
Традиционный звездёшь агентишки - цену набивает.
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Garrincha58
1626415997
неужели ни у одной команды не найдётся 15-20 лямов на Барриуса думаю в любой команде АПЛ только захотят ли они его да и Зенит не продаст дешевле а лучше по окончании контракта уйдёт бесплатно как это всегда бывает у Зенита
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paracetamol
1626416250
Барриос - сила и мощь!
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Давид59
1626417539
Набивает цену
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PAREVG.
1626421336
Никто не купит его за те деньги, которые запросит Зенит, а по рыночной стоимости, Зениту его не выгодно продавать. Вывод: по окончании контракта - уйдет бесплатно, как свободный агент. Туда куда сам захочет, а не туда, кто выкупит его контракт.
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CSKA471
1626428977
Да ладно тебе, в англии его любой участник апл мржет себе позволить
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NewLife
1626429963
А в звените только зюба может позволить себе Барриоса.
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