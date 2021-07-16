Агент Барриоса: «В топ-лигах только 12 команд могут позволить себе покупку Вильмара и его зарплату»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, считает, что всего несколько клубов могут позволить себе трансфер 27-летнего колумбийца.

«Он заслуживает самого лучшего. Переход в другой клуб возможен, но это непросто. В топ-лигах только 12 команд могут позволить себе его покупку и зарплату.

Давайте на забывать, что он играет в «Зените». Это сильная команда и, возможно, самая экономически мощная за пределами топ-лиг», – сказал Поссо.