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    Агент Барриоса: «В топ-лигах только 12 команд могут позволить себе покупку Вильмара и его зарплату»

    Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, считает, что всего несколько клубов могут позволить себе трансфер 27-летнего колумбийца.

    «Он заслуживает самого лучшего. Переход в другой клуб возможен, но это непросто. В топ-лигах только 12 команд могут позволить себе его покупку и зарплату.

    Давайте на забывать, что он играет в «Зените». Это сильная команда и, возможно, самая экономически мощная за пределами топ-лиг», – сказал Поссо.

    • Колумбиец играет в РПЛ с 2019 года.
    • «Зенит» купил его у «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро.
    • С Барриосом «Зенит» финиширует в РПЛ только 1-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gol Caracol

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    16.07.2021 08:25
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8983

      NewLife 16 июля, 13:06

      А в звените только зюба может позволить себе Барриоса.

      0
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      Рейтинг: +1563

      CSKA471 16 июля, 12:49

      Да ладно тебе, в англии его любой участник апл мржет себе позволить

      0
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 16 июля, 11:09

      Этот Цербер ещё Зениту пригодится как минимум для взятия 2 титулов. Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3044

      PAREVG. 16 июля, 10:42

      Никто не купит его за те деньги, которые запросит Зенит, а по рыночной стоимости, Зениту его не выгодно продавать.
      Вывод: по окончании контракта - уйдет бесплатно, как свободный агент.
      Туда куда сам захочет, а не туда, кто выкупит его контракт.

      0
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      Рейтинг: +4821

      Давид59 16 июля, 09:38

      Набивает цену

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11673

      paracetamol 16 июля, 09:17

      Барриос - сила и мощь!

      3
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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 16 июля, 09:13

      неужели ни у одной команды не найдётся 15-20 лямов на Барриуса думаю в любой команде АПЛ только захотят ли они его да и Зенит не продаст дешевле а лучше по окончании контракта уйдёт бесплатно как это всегда бывает у Зенита

      0
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      Рейтинг: +1526

      Радио1000шумеров 16 июля, 08:49

      Только ПСЖ с Барсой, какие там нaxpeн лОндонские Арсеналы...

      1
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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы > Радио1000шумеров 16 июля, 10:39

      эй!
      осторожней со словами в сторону нашего великого середняка АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 08:41

      Традиционный звездёшь агентишки - цену набивает.

      1
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      Рейтинг: +24020

      Боцман59rus 16 июля, 08:34

      - там команды , в отличие от зенита, деньги сами зарабатывают, поэтому умеют их считать

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