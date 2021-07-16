Агент Барриоса: «В топ-лигах только 12 команд могут позволить себе покупку Вильмара и его зарплату»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, считает, что всего несколько клубов могут позволить себе трансфер 27-летнего колумбийца.
«Он заслуживает самого лучшего. Переход в другой клуб возможен, но это непросто. В топ-лигах только 12 команд могут позволить себе его покупку и зарплату.
Давайте на забывать, что он играет в «Зените». Это сильная команда и, возможно, самая экономически мощная за пределами топ-лиг», – сказал Поссо.
- Колумбиец играет в РПЛ с 2019 года.
- «Зенит» купил его у «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро.
- С Барриосом «Зенит» финиширует в РПЛ только 1-м.
Источник: Gol Caracol