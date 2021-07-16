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    «Ливерпуль» готов заплатить «Интеру» 70 миллионов за Бареллу

    Полузащитник «Интера» Николо Барелла стал трансферной целью «Ливерпуля».

    По информации La Repubblica, английский клуб готов заплатить за итальянца 70 миллионов евро.

    Миланцы, в свою очередь, не хотят продавать 24-летнего хавбека.

    • В прошлом сезоне Барелла забил 3 гола и сделал 13 ассистов в 46 матчах.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2024 года.
    • Игрок стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Repubblica

    Газета основана в 1976 году, входит в топ-2 самых популярных в Италии. Аудитория в твиттере - более 3 миллионов подписчиков.

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    16.07.2021 07:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +87493

      zigbert 16 июля, 17:08

      Все лучшее сейчас на поверхности. Да и стоимость этих игроков растет.

      2
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      Рейтинг: +10

      sevosteya 16 июля, 03:06

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      0
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      Рейтинг: +41

      Vats 16 июля, 00:38

      Кьеза, Барелла - до ЧЕ-2020 особого ажиотажа не вызывали, а теперь на расхват.
      Такое ощущение, что скаутские службы у многих клубов просто смотрят новости, и интересуются только теми, кто в новостях засветился

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