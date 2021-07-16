«Ливерпуль» готов заплатить «Интеру» 70 миллионов за Бареллу

Полузащитник «Интера» Николо Барелла стал трансферной целью «Ливерпуля».
По информации La Repubblica, английский клуб готов заплатить за итальянца 70 миллионов евро.
Миланцы, в свою очередь, не хотят продавать 24-летнего хавбека.
- В прошлом сезоне Барелла забил 3 гола и сделал 13 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2024 года.
- Игрок стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
Источник: La Repubblica
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