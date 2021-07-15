Фетисов – о Жилберто в «Спартаке»: «Качественный футболист, способный усилить многие команды»

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе клуба к правому защитнику «Бенфики» Жилберто.

«До совершения сделки клуб не намерен комментировать слухи. Вместе с тем, Жилберто – качественный футболист, способный усилить многие команды», – сказал Фетисов.