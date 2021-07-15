Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фетисов – о Жилберто в «Спартаке»: «Качественный футболист, способный усилить многие команды»

    Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе клуба к правому защитнику «Бенфики» Жилберто.

    «До совершения сделки клуб не намерен комментировать слухи. Вместе с тем, Жилберто – качественный футболист, способный усилить многие команды», – сказал Фетисов.

    • 28-летний Жилберто выступает за «Бенфику» с августа 2020 года.
    • Он провел 36 матчей, в которых сделал 3 ассиста.
    • Рыночная стоимость бразильца – 3 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2021 21:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      sevosteya 16 июля 2021, 03:07


      Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго----- http://lingen.ru/y3tju

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10454

      ivany4 15 июля 2021, 22:17

      Все они хороши, пока играют там.
      А как попадут к нам, и "обживутся", то играют как Бог на душу положит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 15 июля 2021, 21:20

      Ну раз официальный представитель Спартака озвучил фамилию предполагаемого трансфера и не сказал "Нет", значит именно это и есть обещанное усиление. Ждем подтверждения. Кто нибудь может рассказать что за футболист?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife > oyabun 15 июля 2021, 22:06

      Посмотрел подборку - ничего особенного, похож на Айртона, но помедленнее. Поиграл в Бенфике менее года и уходит. За деньгами ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > oyabun 15 июля 2021, 23:07

      Посмотрел его игру в нарезках.
      Как в Бенфике, так и "из раннего", ещё в Южной Америке.
      Да.
      Подавал в юности аграмадные надежды: выделялся техникой и такой "неутомимостью".
      Перешёл в 15 году в Фиорентину, но оттедова как-то быстро ушёл "на стажировку" сначала тоже в серию А, в "Верону", а потом - в серию В - "Латина".
      Через 2 года "успешной европейской карьеры", в 2017 году" уехал опять " на ридну Бразильщину".
      Там, наверное, как-то себя опять проявил, раз оказался через ТРИ ГОДА, в 2020 году опять в Европе, в Бенфике.
      В сборные, да и то юношеские - до 21-го и до 23-х - вызывался по 4 игры за каждую. Последний раз - в 2015 году.
      Цена на Трансфермаркет совсем уж "стрёмная" - 3 миллиона евриков.
      Что касается его ИГРЫ, знаешь, уже во "взрослом" возрасте не впечатлил.
      От слова СОВСЕМ.
      Игровые установки он, как крайний защитник, часто не выполняет: доходило до того, что оказывался и не раз на острие атаки и оголял свой фланг.
      Но ЭТО ещё в Бразилии.
      В Европе, в Бенфике - серенько-серенько.
      Что характерно, не "руйвикториевской" Бенфике уже.
      В "руевской" Бенфике он ни матча не сыграл, т. к. пришёл на следующий год после ухода Руя.
      Да, в юности в Бразилии был технарём на загляденье: цепкий, техника великолепная, скорость высокая, передачи - конфетка: эдак, с издёвочкой над игроком соперника.
      Видимо из-за этого и был в своё время приглашён в Италию, в Фиорентину.

      В общем, не знаю-не знаю...
      По мне, так - НЕ НУЖЕН.
      Да и цена на Трансфермаркете - 3 миллиона евро - за 28-летнего защитника (рассвет игрока в общем-то) тоже уже о многом говорит.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11