Фетисов – о Жилберто в «Спартаке»: «Качественный футболист, способный усилить многие команды»

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Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе клуба к правому защитнику «Бенфики» Жилберто.
«До совершения сделки клуб не намерен комментировать слухи. Вместе с тем, Жилберто – качественный футболист, способный усилить многие команды», – сказал Фетисов.
- 28-летний Жилберто выступает за «Бенфику» с августа 2020 года.
- Он провел 36 матчей, в которых сделал 3 ассиста.
- Рыночная стоимость бразильца – 3 миллиона евро.