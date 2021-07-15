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    «Зенит» – лучший клуб РПЛ в сезоне-2020/21. Семак – лучший тренер

    Исполком РФС назвал лучшую команду и лучшего тренера минувшего сезона РПЛ.

    Лучшей командой признан «Зенит», ставший чемпионом России. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак признан лучшим тренером сезона.

    В номинации «за вклад в развитие футбола» победил президент ЦСКА Евгений Гинер.

    • «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России в третий раз подряд.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Азмун – игрок сезона в РПЛ. Захарян – лучший молодой футболист

    Источник: инстаграм РПЛ

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    15.07.2021 17:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 16 июля 2021, 09:32

      Про Зенит - само собой, а вот что сделал Гинер для нашего футбола, непонятно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5219

      ААМ 15 июля 2021, 21:47

      Формально всё правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 15 июля 2021, 21:25

      То что Зенит лучший - это бесспорно да! И не подлежит никакому сомнению..
      А вот по поводу Серёги - меня лично, терзают смутные сомнения..
      Парень то он отличный, спору нет., но вот тренер для Зенита...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 15 июля 2021, 20:31

      Звезда и чемпион РПЛ не может справиться с командой второй бундеслиги, хахаха ))

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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы 15 июля 2021, 20:04

      так же исполком РФС выбрал лучшую национальную сборную Европы - Италию, и тренера - Семак, лучшую команду Европы - Челси, и тренера - Семак.

      выносите клоунский колпак под James Last - Ra-Ta-Ta.

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      Рейтинг: +649

      Sanches65 15 июля 2021, 19:47

      Среди команд состоящих из пида...ов, несомненно.

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 15 июля 2021, 19:14

      Моя искренняя любовь к Зениту упокоилась на стыке 2003-2008..
      Сейчас уже на понятиях пристрастных,по принципу"Питер — ветер, ветер — Питер. Выше знамя поднимите. "
      Но!
      Те.кто высыпал разудалой розовой гурьбой хамить и опровергать..скажите.
      Если совесть есть.
      Кто тогда первая команда..?

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      Рейтинг: +17254

      NewLife 15 июля 2021, 18:56

      Вообще то для определения лучшей команды в России проводится соревнование под названием чемпионат России по футболу. Видимо, уже никого не волнует маразм, при котором кучка кабинетных пердунов своим пуком пытается подменить результаты соревнования вместо того, чтобы заниматься развитием футбола.

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > NewLife 15 июля 2021, 20:52

      По итогам соревнования, под названием чемпионат России по футболу, Зенит, уже ТРИ сезона подряд, занимает ПЕРВОЕ место. И это уже никаким пуком не изменить.

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      Рейтинг: +17254

      NewLife > mamba9090909 15 июля 2021, 21:33

      Вот именно ! И не хера пукать.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 15 июля 2021, 18:15

      Всё справедливо,все на своих местах...

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 15 июля 2021, 17:41

      смешные люди, имеют на всех уровнях и в хвост и в гриву, а они все сами себя нахваливают, остановиться не могут))) убого, утомительно и скучно, вот каких эпитетов заслуживает ваш Питерскоисполкомовский маскарад.

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