«Зенит» – лучший клуб РПЛ в сезоне-2020/21. Семак – лучший тренер

Про Зенит - само собой, а вот что сделал Гинер для нашего футбола, непонятно!
Исполком РФС назвал лучшую команду и лучшего тренера минувшего сезона РПЛ.
Лучшей командой признан «Зенит», ставший чемпионом России. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак признан лучшим тренером сезона.
В номинации «за вклад в развитие футбола» победил президент ЦСКА Евгений Гинер.
- «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России в третий раз подряд.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
Азмун – игрок сезона в РПЛ. Захарян – лучший молодой футболист