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    12 игроков «Урала» отказались прививаться от коронавируса

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что 12 футболистов екатеринбургского клуба отказались прививаться от коронавируса.

    «Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.

    Кто-то из ребят сразу пошел навстречу, но мы и дальше проводим работу, потому что видим, что творится. Говорим всем, что надо вакцинироваться, у них тоже находятся какие-то свои контраргументы.

    Многие в команде у нас уже вакцинировались, больше 60%. И иностранцы вакцинировались, и те, кто переболел. Пока не вакцинировались те, у кого большие титры антител, кто недавно переболел и прививку им рано делать

    Хотим, чтобы вакцинированных людей пускали на стадион. Если я вакцинировался, то у меня должна быть карточка, что я могу ходить и нормальной жизнью жить, и вот это самое главное сейчас», – сказал Иванов.

    Источник: ТАСС

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    15.07.2021 15:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 июля 2021, 21:22

      Этот Иванов и Путина хвалит и Спутник и деньги из бюджета ! Обычно такие лизоблюды - плохо оканчивают...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 15 июля 2021, 21:19

      Не, нормуль всё, процесс пошел..
      И этих нигилистов привьют, куда они нах денутся..

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 15 июля 2021, 21:08

      Достойны уважения ! Парни доказали, что они не быдло и не подопытные кролики. Засуньте свою наваренную жижу в одно место вместе с гамалеями и гинзбургами.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 июля 2021, 20:35

      СС есть, гитлерюгенд есть и концлагерь значит будет

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 июля 2021, 20:19

      Росгвардия альтернатива войск элиты СС, юнармия альтернатива гитлерюгенда и дальше концлагерям быть, если уже идет дележка народа, запрет сми, нет освещения митингам в стране, а дальше думайте сами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1631

      sерж 15 июля 2021, 18:14

      я уже 10 лет не ставлю прививку от гриппа, 10 лет не хвораю.
      раньше после прививки сразу на больничный

      6
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      Рейтинг: +335

      АлексМак > sерж 16 июля 2021, 20:04

      и правильно!

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 15 июля 2021, 18:07

      Какая карточка? Твои бобики отказались апочему болелы должны прививать я и только так приходить и смотреть на этих бобиков

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 июля 2021, 17:46

      Люди перестали массово дохнуть в 35-40 лет благодаря:
      а) гигиене
      б) антибиотикам
      в) прививкам
      А так да, каждый решает за себя.

      9
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 17:22

      Имеют право. Как и ВСЕ россияне. Хочешь рискнуть здоровьем - колись. Не хочешь рисковать - не колись. И не надо гулаг в стране разводить.(((

      7
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 15 июля 2021, 16:49

      Значит жди переносов туров.

      1
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