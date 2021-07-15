12 игроков «Урала» отказались прививаться от коронавируса

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что 12 футболистов екатеринбургского клуба отказались прививаться от коронавируса.

«Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.

Кто-то из ребят сразу пошел навстречу, но мы и дальше проводим работу, потому что видим, что творится. Говорим всем, что надо вакцинироваться, у них тоже находятся какие-то свои контраргументы.

Многие в команде у нас уже вакцинировались, больше 60%. И иностранцы вакцинировались, и те, кто переболел. Пока не вакцинировались те, у кого большие титры антител, кто недавно переболел и прививку им рано делать

Хотим, чтобы вакцинированных людей пускали на стадион. Если я вакцинировался, то у меня должна быть карточка, что я могу ходить и нормальной жизнью жить, и вот это самое главное сейчас», – сказал Иванов.