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12 игроков «Урала» отказались прививаться от коронавируса

15 июля 2021, 15:48
20

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что 12 футболистов екатеринбургского клуба отказались прививаться от коронавируса.

«Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.

Кто-то из ребят сразу пошел навстречу, но мы и дальше проводим работу, потому что видим, что творится. Говорим всем, что надо вакцинироваться, у них тоже находятся какие-то свои контраргументы.

Многие в команде у нас уже вакцинировались, больше 60%. И иностранцы вакцинировались, и те, кто переболел. Пока не вакцинировались те, у кого большие титры антител, кто недавно переболел и прививку им рано делать

Хотим, чтобы вакцинированных людей пускали на стадион. Если я вакцинировался, то у меня должна быть карточка, что я могу ходить и нормальной жизнью жить, и вот это самое главное сейчас», – сказал Иванов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (20)
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Fusballer
1626353964
Аусвайс должен быть, безусловно))) Оккупация полным ходом идёт))) Мля, а фигею с них))) Нормальная жизнь - это когда для того, чтобы пожрать, сходить на футбол, в театр, музей и т.д., нужно предъявить бумажку со спец разрешением непонятно кому?))) Во дебилы)))) Бумажка чтобы ходить, мля. У_ёбки))))
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АлексМак
1626356474
отказались,- и правильно сделали! Дело добровольное, каждый решает сам, никакого принуждения! Ещё Мечников говорил: " Здоровому прививка не нужна, а больному она бесполезна". Только иммунитет понижают людям этими не до конца исследованными прививками...
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111Hunter111
1626356991
Значит жди переносов туров.
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Измайловский Кочегар
1626360382
Люди перестали массово дохнуть в 35-40 лет благодаря: а) гигиене б) антибиотикам в) прививкам А так да, каждый решает за себя.
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Серёга Краснодарский
1626361658
Какая карточка? Твои бобики отказались апочему болелы должны прививать я и только так приходить и смотреть на этих бобиков
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sерж
1626362090
я уже 10 лет не ставлю прививку от гриппа, 10 лет не хвораю. раньше после прививки сразу на больничный
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Skull_Boy
1626369590
Росгвардия альтернатива войск элиты СС, юнармия альтернатива гитлерюгенда и дальше концлагерям быть, если уже идет дележка народа, запрет сми, нет освещения митингам в стране, а дальше думайте сами
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Skull_Boy
1626370549
СС есть, гитлерюгенд есть и концлагерь значит будет
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BarStep
1626373176
Не, нормуль всё, процесс пошел.. И этих нигилистов привьют, куда они нах денутся..
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САДЫЧОК
1626373335
Этот Иванов и Путина хвалит и Спутник и деньги из бюджета ! Обычно такие лизоблюды - плохо оканчивают...
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