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    Миранчук – об итальянском языке: «Я прогрессирую в этом – понимаю и могу немного говорить»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о своем прогрессе в изучении итальянского языка.

    «Я понимаю и могу немного говорить [по-итальянски], но для интервью мне надо больше времени.

    Я узнаю и прогрессирую в этом. Надеюсь, скоро буду давать интервью на итальянском», – сказал 25-летний россиянин.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
    • С тех пор он принял участие в 31 матче, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

    Источник: Ютуб-канал «Аталанты»

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    15.07.2021 09:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +165

      adekvat0726 15 июля 2021, 16:22

      Ну итальянский один из самых легких языков, в отличие от русского

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 июля 2021, 15:20

      Да ты почти итальянец Алексей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 15 июля 2021, 10:26

      Молодец! Прогрессируй дальше!

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