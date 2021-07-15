Миранчук – об итальянском языке: «Я прогрессирую в этом – понимаю и могу немного говорить»

Ну итальянский один из самых легких языков, в отличие от русского
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о своем прогрессе в изучении итальянского языка.
«Я понимаю и могу немного говорить [по-итальянски], но для интервью мне надо больше времени.
Я узнаю и прогрессирую в этом. Надеюсь, скоро буду давать интервью на итальянском», – сказал 25-летний россиянин.
- Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
- С тех пор он принял участие в 31 матче, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.