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    Официально: Доннарумма – игрок «ПСЖ»

    «ПСЖ» объявил о подписании контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашение рассчитано на пять лет.

    Итальянец пополнил парижан на правах свободного агента. Его последним клубом был родной «Милан».

    • У Доннаруммы истек контракт с «Миланом», за который он выступал с 2015 года.
    • В прошлом сезоне Серии А он пропустил 38 мячей в 37 матчах.
    • Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020.

    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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    14.07.2021 20:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      Alex_1971 17 июля 2021, 13:31

      Будем откровенны , вратарь так себе , больше понтов чем дела

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      21082014 15 июля 2021, 11:13

      Желание стать только многократным чемпионом Франции пересилило над стремлением совершенствовать свою карьеру.

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 15 июля 2021, 03:58

      Зачем идти в ПСЖ, Чтобы деградировать???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 14 июля 2021, 21:09

      ему бы в АПЛ

      1
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