Официально: Доннарумма – игрок «ПСЖ»

Будем откровенны , вратарь так себе , больше понтов чем дела
«ПСЖ» объявил о подписании контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашение рассчитано на пять лет.
Итальянец пополнил парижан на правах свободного агента. Его последним клубом был родной «Милан».
- У Доннаруммы истек контракт с «Миланом», за который он выступал с 2015 года.
- В прошлом сезоне Серии А он пропустил 38 мячей в 37 матчах.
- Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020.
Buongiorno #WelcomeGigio pic.twitter.com/jqyRdRjcLa— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021