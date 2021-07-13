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    Футболисты «Зенита» провели разминку под гимн Италии

    Игроки «Зенита» провели разминку на сборах в Австрии под гимн Италии.

    «Наш итальянский тренер по физподготовке Иван Карминати приготовил для разминки особенную мелодию», – сообщила пресс-служба клуба.

    • Италия выиграла Евро-2020.
    • Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино входит в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.
    • Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    13.07.2021 20:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 июля 2021, 11:54

      Лихо Ваня Карминати унизил всю Зеньку,а те даже не въехали,что их просто обосрали.
      Тупые.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata 14 июля 2021, 00:32

      В тренировке похоже только один тренер принимал участие , остальные все - саботажники !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Fortuna-Kirov 13 июля 2021, 22:19

      вот где настоящие патриоты своей страны! Наши под гимн только шампанское за 500 тыс евро могут пить!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12266

      R_a_i_n 13 июля 2021, 21:54

      А что же наши сборники из Питера?? Проглотили?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +726

      хряк СМ 13 июля 2021, 21:47

      И пару ящиков вина, для разминки приготовил.

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