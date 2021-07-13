Футболисты «Зенита» провели разминку под гимн Италии

Лихо Ваня Карминати унизил всю Зеньку,а те даже не въехали,что их просто обосрали.
Тупые.
Игроки «Зенита» провели разминку на сборах в Австрии под гимн Италии.
«Наш итальянский тренер по физподготовке Иван Карминати приготовил для разминки особенную мелодию», – сообщила пресс-служба клуба.
- Италия выиграла Евро-2020.
- Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино входит в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.
- Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
Наш итальянский тренер по физподготовке Иван Карминати приготовил для разминки особенную мелодию pic.twitter.com/a6kbXO1ls4— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 13, 2021