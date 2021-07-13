Футболисты «Зенита» провели разминку под гимн Италии

Игроки «Зенита» провели разминку на сборах в Австрии под гимн Италии.

«Наш итальянский тренер по физподготовке Иван Карминати приготовил для разминки особенную мелодию», – сообщила пресс-служба клуба.

Италия выиграла Евро-2020.

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино входит в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.

входит в тренерский штаб в сборной Италии. Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.