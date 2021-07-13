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    Вратарь «Уфы» Чернов интересен датскому клубу

    Голкипер «Уфы» Алексей Чернов может продолжить карьеру в Дании.

    Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов частично подтвердил информацию комментатора Романа Нагучева, что 23-летний футболист близок к уходу в другую команду.

    «Надо подождать. Как руководитель клуба я могу давать только стопроцентную информацию. Могу сказать, что почва под этим есть», – сказал Газизов.

    • Чернов выступает за «Уфу» с лета 2017 года.
    • За четыре сезона он провел 6 матчей за первую команду.
    • Рыночная стоимость вратаря – 300 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.07.2021 15:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 июля 2021, 15:30

      Газиз силен пузыри пускать.

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