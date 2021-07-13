Вратарь «Уфы» Чернов интересен датскому клубу

Голкипер «Уфы» Алексей Чернов может продолжить карьеру в Дании.

Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов частично подтвердил информацию комментатора Романа Нагучева, что 23-летний футболист близок к уходу в другую команду.

«Надо подождать. Как руководитель клуба я могу давать только стопроцентную информацию. Могу сказать, что почва под этим есть», – сказал Газизов.