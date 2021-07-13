Daily Mail: Санчо сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «МЮ»

Полузащитник Джейдон Санчо перейдет из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».
По информации Daily Mail, сегодня, 13 июля, Санчо пройдет медосмотр в «МЮ». После этого 21-летний вингер подпишет контракт с клубом.
- Ранее «Боруссия» подтвердила переход Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро.
- Санчо согласовал с «МЮ» пятилетний контракт с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю (21,2 миллиона евро в год).
- В прошлом сезоне Бундеслиги он забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 26 матчах.
Источник: Daily Mail