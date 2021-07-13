Daily Mail: Санчо сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «МЮ»

Полузащитник Джейдон Санчо перейдет из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mail, сегодня, 13 июля, Санчо пройдет медосмотр в «МЮ». После этого 21-летний вингер подпишет контракт с клубом.