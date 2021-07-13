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  • Агент Паломино: «Мы готовы рассмотреть хорошее предложение из РПЛ»

Агент Паломино: «Мы готовы рассмотреть хорошее предложение из РПЛ»

13 июля 2021, 07:34
3

Марчело Пуссо, агент центрального защитника «Аталанты» Хосе Луиса Паломино, не исключил переход своего клиента в российский клуб.

«На самом деле «Аталанта» сейчас не очень поддерживает продажу игроков, но если бы было стоящее предложение, она бы сдалась. Мы готовы рассмотреть хорошее предложение из РПЛ.

На данный момент нам нужно найти оптимальную стоимость Хосе, которая устроила бы клуб, но пока в «Аталанту» никто не обращался», – сказал агент.

  • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.
  • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2022 года.
  • В прошлом сезоне Паломино забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 46 матчах.
  • Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Краснодара».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Краснодар Аталанта Паломино Хосе Луис
Комментарии (3)
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серега кашин
1626161442
за год контракта наши лямов точно не дадут
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paracetamol
1626167959
Втюхать хотят очередное барахло.
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BuenosArgentina
1626186030
31 год , пока суть да дело уже 32 .... у нас не пансион, его Челси купит или какая нибудь Славия или Брешия ? Нет...
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