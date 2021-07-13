Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Паломино: «Мы готовы рассмотреть хорошее предложение из РПЛ»

    Марчело Пуссо, агент центрального защитника «Аталанты» Хосе Луиса Паломино, не исключил переход своего клиента в российский клуб.

    «На самом деле «Аталанта» сейчас не очень поддерживает продажу игроков, но если бы было стоящее предложение, она бы сдалась. Мы готовы рассмотреть хорошее предложение из РПЛ.

    На данный момент нам нужно найти оптимальную стоимость Хосе, которая устроила бы клуб, но пока в «Аталанту» никто не обращался», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2022 года.
    • В прошлом сезоне Паломино забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 46 матчах.
    • Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Краснодара».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2021 07:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 13 июля 2021, 17:20

      31 год , пока суть да дело уже 32 .... у нас не пансион, его Челси купит или какая нибудь Славия или Брешия ? Нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 июля 2021, 12:19

      Втюхать хотят очередное барахло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 июля 2021, 10:30

      за год контракта наши лямов точно не дадут

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11