Лунев приступил к тренировкам с «Байером»

Дай Бог тебе здоровья,ну...и детишек побольше.
Для тебя,по просьбе твоих друзей Шамиля из Уфы и Серёжи из Ленинграда звучит песня ВИА Mo-Do ..
Gut, gut, super gut!
Gut, gut, super gut!
Gut, gut, super gut!
Alles super gut!
Gut, gut, super gut!
Gut, gut, super gut!
Gut, gut, super gut!
Alles super gut!
Вратарь Андрей Лунев провел первую тренировку в составе «Байера».
Ранее 29-летний россиянин подписал контракт с немецким клубом на два года.
- Этим летом вратарь бесплатно ушел из «Зенита».
- В прошлом сезоне он пропустил 14 голов в 13 матчах.
- Рыночная стоимость Лунева – 5 миллионов евро.
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