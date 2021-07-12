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    Лунев приступил к тренировкам с «Байером»

    Вратарь Андрей Лунев провел первую тренировку в составе «Байера».

    Ранее 29-летний россиянин подписал контракт с немецким клубом на два года.

    • Этим летом вратарь бесплатно ушел из «Зенита».
    • В прошлом сезоне он пропустил 14 голов в 13 матчах.
    • Рыночная стоимость Лунева – 5 миллионов евро.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: инстаграм «Байера»

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    12.07.2021 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 12 июля 2021, 18:36

      Дай Бог тебе здоровья,ну...и детишек побольше.
      Для тебя,по просьбе твоих друзей Шамиля из Уфы и Серёжи из Ленинграда звучит песня ВИА Mo-Do ..

      Gut, gut, super gut!
      Gut, gut, super gut!
      Gut, gut, super gut!
      Alles super gut!
      Gut, gut, super gut!
      Gut, gut, super gut!
      Gut, gut, super gut!
      Alles super gut!

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