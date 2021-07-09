Бальбуэна – о переходе в «Динамо»: «Хочу выиграть РПЛ и успешно выступать в Лиге чемпионов»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна объяснил, почему решил перейти в московский клуб.

«Я более чем счастлив подписать контракт с «Динамо» и с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнeрами по команде и тренерским штабом.

Я выбрал «Динамо», потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие – здорово быть причастным к такой истории.

В «Динамо» создают конкурентоспособную команду, нацеленную на решение самых серьeзных задач. Я знаю, что это большой и важный клуб в истории российского футбола. Плюс прекрасный стадион, который мне очень понравился.

Когда получил предложение из «Динамо», советовался только со своей семьeй. Мы решили, что это будет интересный опыт. Мне сказали после подписания, что я стал первым парагвайским футболистом в истории «Динамо». Надеюсь оставить о парагвайских игроках добрую славу, чтобы клуб в будущем был уверен в классе футболистов из моей страны.

У меня амбициозные цели. Хочу выиграть чемпионат России и успешно выступать в еврокубках. В первую очередь – в Лиге чемпионов», – сказал Бальбуэна.