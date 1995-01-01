Журналист Романо: Рамос прошел медосмотр в «ПСЖ» и подписал контракт на два года

Странно конечно, что Реал разбрасывается такими защитниками, года 2 еще поиграл бы на хорошем уровне.
Защитник Серхио Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 35-летний испанец прошел медосмотр в «ПСЖ» и подписал контракт с парижским клубом до июня 2023 года.
Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.
- Рамос перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента.
- Этим летом у него истек срок контракта с «Реалом».
- Он провел в мадридском клубе 16 последних лет.