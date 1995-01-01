Журналист Романо: Рамос прошел медосмотр в «ПСЖ» и подписал контракт на два года

Защитник Серхио Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 35-летний испанец прошел медосмотр в «ПСЖ» и подписал контракт с парижским клубом до июня 2023 года.

Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.