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    Журналист Романо: Рамос прошел медосмотр в «ПСЖ» и подписал контракт на два года

    Защитник Серхио Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 35-летний испанец прошел медосмотр в «ПСЖ» и подписал контракт с парижским клубом до июня 2023 года.

    Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

    • Рамос перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • Этим летом у него истек срок контракта с «Реалом».
    • Он провел в мадридском клубе 16 последних лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      Venom888 7 минут назад

      Странно конечно, что Реал разбрасывается такими защитниками, года 2 еще поиграл бы на хорошем уровне.

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