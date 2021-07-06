«Милан» не намерен продавать «ПСЖ» Тео Эрнандеса

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес мог этим летом оказаться в «ПСЖ».
По информации Get French Football News, парижане еще до старта Евро-2020 договорились с самим футболистом, однако впоследствии столкнулись с нежеланием итальянского клуба продавать игрока.
Француза все устраивает в «Милане», поэтому он не намерен настаивать на трансфере.
- В прошлом сезоне 23-летний Тео забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 45 матчах.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
Источник: Get French Football News