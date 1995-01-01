Журналист Романо: «МЮ» продвинулся в переговорах по Камавинге. «Ренн» готов продать игрока за 30 миллионов

Реал бы поменялся на Себальеса с доплатой. Жаль что это только мои "влажные мысли"
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб продвинулся в переговорах по 18-летнему французу.
«Ренн» готов продать Камавингу за 30 миллионов евро, чтобы не отпустить его бесплатно следующим летом. Футболистом также интересуется «ПСЖ».
- Контракт Камавинги с «Ренном» истекает в июня 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
Журналист Скира: «Камавинга летом покинет «Ренн». На него претендуют четыре клуба»