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    Журналист Романо: «МЮ» продвинулся в переговорах по Камавинге. «Ренн» готов продать игрока за 30 миллионов

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб продвинулся в переговорах по 18-летнему французу.

    «Ренн» готов продать Камавингу за 30 миллионов евро, чтобы не отпустить его бесплатно следующим летом. Футболистом также интересуется «ПСЖ».

    • Контракт Камавинги с «Ренном» истекает в июня 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

    Журналист Скира: «Камавинга летом покинет «Ренн». На него претендуют четыре клуба»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +692

      OBOLEV 53 минуты назад

      Реал бы поменялся на Себальеса с доплатой. Жаль что это только мои "влажные мысли"

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