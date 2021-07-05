Журналист Романо: «МЮ» продвинулся в переговорах по Камавинге. «Ренн» готов продать игрока за 30 миллионов

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб продвинулся в переговорах по 18-летнему французу.

«Ренн» готов продать Камавингу за 30 миллионов евро, чтобы не отпустить его бесплатно следующим летом. Футболистом также интересуется «ПСЖ».

Контракт Камавинги с «Ренном» истекает в июня 2022 года.

Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

Журналист Скира: «Камавинга летом покинет «Ренн». На него претендуют четыре клуба»