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    Журналист Скира: «Камавинга летом покинет «Ренн». На него претендуют четыре клуба»

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга будет продан летом. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

    «Камавинга покинет «Ренн» летом. В нем заинтересованы самые важные клубы Европы. Зинедин Зидан любит игрока и ждет его в «Реале», но «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» тоже заинтересованы. Идут переговоры с агентом Джонатаном Барнеттом», – написал Николо Скира.

    • Уроженцу Анголы Камавинге 18 лет, он воспитанник «Ренна».
    • На текущем молодежном Евро-2021 Камавинга помог сборной Франции выйти в плей-офф.
    • В сезоне Лиги 1 футболист провел 28 матчей, забил гол, сделал результативный пас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 20:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46130

      portero 56 минут назад

      Прикольный игрок, надо ему партнеров нормальных и тренера , мальчишка талантлив, лишь бы не профукал его...

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