Журналист Скира: «Камавинга летом покинет «Ренн». На него претендуют четыре клуба»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга будет продан летом. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

«Камавинга покинет «Ренн» летом. В нем заинтересованы самые важные клубы Европы. Зинедин Зидан любит игрока и ждет его в «Реале», но «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» тоже заинтересованы. Идут переговоры с агентом Джонатаном Барнеттом», – написал Николо Скира.