Журналист Скира: «Камавинга летом покинет «Ренн». На него претендуют четыре клуба»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга будет продан летом. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
«Камавинга покинет «Ренн» летом. В нем заинтересованы самые важные клубы Европы. Зинедин Зидан любит игрока и ждет его в «Реале», но «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» тоже заинтересованы. Идут переговоры с агентом Джонатаном Барнеттом», – написал Николо Скира.
- Уроженцу Анголы Камавинге 18 лет, он воспитанник «Ренна».
- На текущем молодежном Евро-2021 Камавинга помог сборной Франции выйти в плей-офф.
- В сезоне Лиги 1 футболист провел 28 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.