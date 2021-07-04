Защитник Северной Македонии Алиоски может перейти в ЦСКА

Что вообще игрок Македонии должен делать в РПЛ??? Чему этот легионер может научить наших?? Вот нах нам такие нужны???
Бывший защитник «Лидса» Эзган Алиоски может продолжить карьеру в РПЛ.
Как пишет журналист Николо Скира, на игрока сборной Северной Македонии претендует ЦСКА. Также интерес к нему проявляет «Галатасарай».
- Алиоски – левый защитник.
- Сейчас он находится в статусе свободного агента, так как срок его контракта с «Лидсом» истек 30 июня.
- В прошлом сезоне АПЛ футболист провел 36 матчей: 2 гола и 3 ассиста.
- На его счету три игры на Евро-2020.