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    Защитник Северной Македонии Алиоски может перейти в ЦСКА

    Бывший защитник «Лидса» Эзган Алиоски может продолжить карьеру в РПЛ.

    Как пишет журналист Николо Скира, на игрока сборной Северной Македонии претендует ЦСКА. Также интерес к нему проявляет «Галатасарай».

    • Алиоски – левый защитник.
    • Сейчас он находится в статусе свободного агента, так как срок его контракта с «Лидсом» истек 30 июня.
    • В прошлом сезоне АПЛ футболист провел 36 матчей: 2 гола и 3 ассиста.
    • На его счету три игры на Евро-2020.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    04.07.2021 22:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +561

      R_a_i_n 1 час назад

      Что вообще игрок Македонии должен делать в РПЛ??? Чему этот легионер может научить наших?? Вот нах нам такие нужны???

      0
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      Рейтинг: +20778

      bset > R_a_i_n 44 минуты назад

      Конечно, чему может научить футболист, проведший в прошлом сезоне АПЛ 36 матчей? Даже Роналду с Месси наших ничему не научат - нашу на голову выше. А результата нет, потому что они силы экономят.

      1
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      Рейтинг: +561

      R_a_i_n > bset 41 минуту назад

      36 матчей в апл это показатель?? серьезно?? у нас таких пруд пруди было.

      0
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      Рейтинг: +20778

      bset > R_a_i_n 37 минут назад

      Ладно, убедил. Щас звякну Гинеру, скажу "Отбой, Ленорыч, не наш уровень. Подписывайте Рамоса, пока он свободен". Спасибо, что не дал нам совершить ошибку.

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      Рейтинг: +87066

      zigbert 1 час назад

      На ЧЕ он показывал уверенную игру. Правда ему уже 29.

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