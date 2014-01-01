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    Бакаев: «Я остаюсь в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев дал комментарий по поводу своего будущего.

    «Я никуда не ухожу из «Спартака». И тогда не уходил, когда были слухи о «Динамо». Я, как и вы, сидел и новости читал.

    От меня ничего не зависит. Мое дело – играть, работать. Сам я каких-то шагов не предпринимаю. Я остаюсь в «Спартаке», – сказал 25-летний футболист.

    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • В прошлом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 26 матчах.
    • Контракт игрока истекает через год, но клуб намерен его продлить.
    • По словам Заремы Салиховой, зимой «Динамо» предлагало за Зелимхана 5,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6503

      Cleaner 1 час назад

      А в Спартаке знают, что Бакаев остается в Спартаке?

      1
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      Рейтинг: +23663

      Боцман59rus 2 часа назад

      - уже 25!!! ...берись за голову. Нужен опорный и защитник под Мозеса на фланг, может и доберемся до группы, хотя бы ЛЕ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2275

      seth343 3 часа назад

      Томик с ума сойдёт.)))

      1
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      Рейтинг: +5786

      Томик > seth343 2 часа назад

      И не говори. Сколько ещё нервов умрёт, глядя как это убожество футбольное пытается по мячу попасть. Всё пытается на подростовых достижениях выехать, не делая ни шага вперёд. Ждём побития рекорда Ананидзе - 10 лет на лавке не предел. Лишь бы НА ЛАВКЕ. Если кто-то хочет платить ему деньги в "Спартаке" - валяйте, но пусть воду носит команде, будьте добры.

      1
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      Рейтинг: +5312

      Добрый Бобер 3 часа назад

      Отлично!

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      Рейтинг: +4044

      алдан2014 3 часа назад

      Пора бы уже и заиграть товарищь Бакаев

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      Рейтинг: +538

      R_a_i_n > алдан2014 3 часа назад

      Товарищ пишется без мягкого знака))) А по делу хочется увидеть старого доброго Баку!!!

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