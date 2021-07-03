Бакаев: «Я остаюсь в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев дал комментарий по поводу своего будущего.

«Я никуда не ухожу из «Спартака». И тогда не уходил, когда были слухи о «Динамо». Я, как и вы, сидел и новости читал.

От меня ничего не зависит. Мое дело – играть, работать. Сам я каких-то шагов не предпринимаю. Я остаюсь в «Спартаке», – сказал 25-летний футболист.