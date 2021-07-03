Бакаев: «Я остаюсь в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев дал комментарий по поводу своего будущего.
«Я никуда не ухожу из «Спартака». И тогда не уходил, когда были слухи о «Динамо». Я, как и вы, сидел и новости читал.
От меня ничего не зависит. Мое дело – играть, работать. Сам я каких-то шагов не предпринимаю. Я остаюсь в «Спартаке», – сказал 25-летний футболист.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- В прошлом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 26 матчах.
- Контракт игрока истекает через год, но клуб намерен его продлить.
- По словам Заремы Салиховой, зимой «Динамо» предлагало за Зелимхана 5,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»