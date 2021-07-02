Мостовой хочет чаще попадать в стартовый состав «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, какие задачи ставит перед собой в новом сезоне.

«У «Зенита» цель – только побеждать всегда и во всех национальных турнирах. Хочется очень хорошо выступить в Лиге чемпионов, выйти из группы и побороться в плей-офф.

Если говорить про личные задачи – закрепиться в основном составе, чтобы показать и доказать свою состоятельность и не быть только игроком-джокером, как в прошлом сезоне.

Ведь каждый футболист хочет быть на первых ролях, и я точно так же хочу приносить пользу команде с первых минут», – сказал 23-летний футболист.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года.

В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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