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    Мостовой хочет чаще попадать в стартовый состав «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, какие задачи ставит перед собой в новом сезоне.

    «У «Зенита» цель – только побеждать всегда и во всех национальных турнирах. Хочется очень хорошо выступить в Лиге чемпионов, выйти из группы и побороться в плей-офф.

    Если говорить про личные задачи – закрепиться в основном составе, чтобы показать и доказать свою состоятельность и не быть только игроком-джокером, как в прошлом сезоне.

    Ведь каждый футболист хочет быть на первых ролях, и я точно так же хочу приносить пользу команде с первых минут», – сказал 23-летний футболист.

    • Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
    • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +654

      tarasofka 1 час назад

      так и будет, ведь неплохо играет

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