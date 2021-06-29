Натхо: «Мечтаю вернуться в ЦСКА»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо готов вернуться в ЦСКА. Его семья любит российскую столицу.
– ЦСКА за эти годы ни разу не хотел вас вернуть?
– По крайней мере, мы ни разу не говорили с клубом на эту тему. Я провел незабываемое время в обеих командах – и «Рубине», и ЦСКА. Мы с семьей любили Москву и команду. Я бы мечтал в один день вернуться в ЦСКА, но пока никаких контактов нет.
- Натхо играл за ЦСКА с 2014 по 2018 год, брал РПЛ.
- До ЦСКА израильтянин выступал за «Рубин».
- В Сербии Натхо играет с 2019 года.
Источник: Sport24