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    Натхо: «Мечтаю вернуться в ЦСКА»

    Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо готов вернуться в ЦСКА. Его семья любит российскую столицу.

    – ЦСКА за эти годы ни разу не хотел вас вернуть?

    – По крайней мере, мы ни разу не говорили с клубом на эту тему. Я провел незабываемое время в обеих командах – и «Рубине», и ЦСКА. Мы с семьей любили Москву и команду. Я бы мечтал в один день вернуться в ЦСКА, но пока никаких контактов нет.

    • Натхо играл за ЦСКА с 2014 по 2018 год, брал РПЛ.
    • До ЦСКА израильтянин выступал за «Рубин».
    • В Сербии Натхо играет с 2019 года.

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    Источник: Sport24

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