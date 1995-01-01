Матч за Суперкубок России могут перенести на декабрь

агитирую бойкотировать футбол в стране пока РФС не уволит Усы.
хватит есть то, что подают буржуи, мы работящий народ, это наши налоги и мы в праве решать на что они идут!
отстаивайте свою позицию!
просвещайте и распространяйте эту информацию!
как говорил дедушка Ленин (ну почти так).
Товарищи! Позвольте мне приветствовать вас! Как ни тяжелы жертвы, приносимые Россией, как она ни измучена и ни истерзана, она упорно борется за увольнение Черчесова. Черчесалисты могут раздавить еще одну-две Андоры, но они не могут спасти лицо перед мировым первенством, ибо он обречен, ибо он будет сметен.
Существует вариант переноса встречи за Суперкубок России на зиму. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Ждут завтрашнего совещания в Калининграде и официальной позиции по допуску 50% зрителей.
Есть вариант переноса на декабрь, если завтра губернатор не даст гарантий 50% вместимости», – написал инсайдер.
- В намеченном на 17 июля матче сыграют «Зенит» и «Локомотив».
- Матч могут перенести из Калининграда в другой регион России из-за недопуска зрителей на трибуны в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.
- РПЛ стартует на следующей за Суперкубком неделе.