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Матч за Суперкубок России могут перенести на декабрь

28 июня 2021, 19:18
14

Существует вариант переноса встречи за Суперкубок России на зиму. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Ждут завтрашнего совещания в Калининграде и официальной позиции по допуску 50% зрителей.

Есть вариант переноса на декабрь, если завтра губернатор не даст гарантий 50% вместимости», – написал инсайдер.

  • В намеченном на 17 июля матче сыграют «Зенит» и «Локомотив».
  • Матч могут перенести из Калининграда в другой регион России из-за недопуска зрителей на трибуны в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.
  • РПЛ стартует на следующей за Суперкубком неделе.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (14)
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vsolon
1624899747
лучше на крещение....
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BRO_football
1624900581
Ну значит по-любому будут играть на стадионе Зенита, потому что он с крышей или на юге
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кто там
1624901246
После ЧЕ кому-то интересно как эти инвалиды мяч по полю катать будут?
Ответить
сутулая собака и лисы
1624902340
агитирую бойкотировать футбол в стране пока РФС не уволит Усы. хватит есть то, что подают буржуи, мы работящий народ, это наши налоги и мы в праве решать на что они идут! отстаивайте свою позицию! просвещайте и распространяйте эту информацию! как говорил дедушка Ленин (ну почти так). Товарищи! Позвольте мне приветствовать вас! Как ни тяжелы жертвы, приносимые Россией, как она ни измучена и ни истерзана, она упорно борется за увольнение Черчесова. Черчесалисты могут раздавить еще одну-две Андоры, но они не могут спасти лицо перед мировым первенством, ибо он обречен, ибо он будет сметен.
Ответить
vladimir-7
1624904930
На северном полюсе и в полярную ночь 21 – 22 декабря
Ответить
Plyash
1624905645
Город,от которого один шаг,и мы с Вами в Европе.В цивилизованной Европе.А так то что,живём на Чукотке...вся страна.
Ответить
Дядя Серёжа
1624930158
В Кемерово.
Ответить
paracetamol
1624953585
Надо в Волгоград перенести. Там футбол любят.
Ответить
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