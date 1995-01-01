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    Матч за Суперкубок России могут перенести на декабрь

    Существует вариант переноса встречи за Суперкубок России на зиму. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Ждут завтрашнего совещания в Калининграде и официальной позиции по допуску 50% зрителей.

    Есть вариант переноса на декабрь, если завтра губернатор не даст гарантий 50% вместимости», – написал инсайдер.

    • В намеченном на 17 июля матче сыграют «Зенит» и «Локомотив».
    • Матч могут перенести из Калининграда в другой регион России из-за недопуска зрителей на трибуны в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.
    • РПЛ стартует на следующей за Суперкубком неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +16

      сутулая собака и лисы 26 минут назад

      агитирую бойкотировать футбол в стране пока РФС не уволит Усы.
      хватит есть то, что подают буржуи, мы работящий народ, это наши налоги и мы в праве решать на что они идут!

      отстаивайте свою позицию!
      просвещайте и распространяйте эту информацию!

      как говорил дедушка Ленин (ну почти так).

      Товарищи! Позвольте мне приветствовать вас! Как ни тяжелы жертвы, приносимые Россией, как она ни измучена и ни истерзана, она упорно борется за увольнение Черчесова. Черчесалисты могут раздавить еще одну-две Андоры, но они не могут спасти лицо перед мировым первенством, ибо он обречен, ибо он будет сметен.

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      Рейтинг: +1406

      кто там 45 минут назад

      После ЧЕ кому-то интересно как эти инвалиды мяч по полю катать будут?

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      Рейтинг: +10028

      BRO_football 56 минут назад

      Ну значит по-любому будут играть на стадионе Зенита, потому что он с крышей или на юге

      0
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      Рейтинг: +370

      vsolon 1 час назад

      лучше на крещение....

      3
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      Рейтинг: +30591

      zra78 > vsolon 1 час назад

      В Мурманске....

      3
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      Рейтинг: +599

      kosmonaft > zra78 55 минут назад

      в валенках и ушанках

      2
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      Рейтинг: +18679

      vladimir-7 > kosmonaft 32 минуты назад

      ... и в телогрейках

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