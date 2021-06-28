Матч за Суперкубок России могут перенести на декабрь

Существует вариант переноса встречи за Суперкубок России на зиму. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Ждут завтрашнего совещания в Калининграде и официальной позиции по допуску 50% зрителей.

Есть вариант переноса на декабрь, если завтра губернатор не даст гарантий 50% вместимости», – написал инсайдер.