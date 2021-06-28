Матч за Суперкубок России могут перенести на декабрь

Существует вариант переноса встречи за Суперкубок России на зиму. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Ждут завтрашнего совещания в Калининграде и официальной позиции по допуску 50% зрителей.
Есть вариант переноса на декабрь, если завтра губернатор не даст гарантий 50% вместимости», – написал инсайдер.
- В намеченном на 17 июля матче сыграют «Зенит» и «Локомотив».
- Матч могут перенести из Калининграда в другой регион России из-за недопуска зрителей на трибуны в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.
- РПЛ стартует на следующей за Суперкубком неделе.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова