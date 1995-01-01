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    «Арена Химки» и «Екатеринбург Арена» готовы принять матч за Суперкубок России в случае переноса из Калининграда

    Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» могут перенести из Калининграда в другой регион России из-за недопуска зрителей на трибуны в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

    В случае переноса матч готовым принять «Арена Химки» и «Екатеринбург Арена», сообщает «СЭ».

    • Матч должен состояться в субботу, 17 июля.
    • Стадион «Калининград» вмещает около 35 тысяч зрителей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18659

      vladimir-7 1 час назад

      Лучше провести в Екатеринбурге, туда смогут приехать болельщики
      из близлежащих городов, а РЖД и Газпром обеспечат им бесплатный проезд туда и обратно.

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      Рейтинг: +544

      tarasofka 1 час назад

      екатеринбург, плиз, как раз там буду в эту дату

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