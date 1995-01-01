«Арена Химки» и «Екатеринбург Арена» готовы принять матч за Суперкубок России в случае переноса из Калининграда

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» могут перенести из Калининграда в другой регион России из-за недопуска зрителей на трибуны в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

В случае переноса матч готовым принять «Арена Химки» и «Екатеринбург Арена», сообщает «СЭ».