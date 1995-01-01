«Арена Химки» и «Екатеринбург Арена» готовы принять матч за Суперкубок России в случае переноса из Калининграда

Лучше провести в Екатеринбурге, туда смогут приехать болельщики
из близлежащих городов, а РЖД и Газпром обеспечат им бесплатный проезд туда и обратно.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» могут перенести из Калининграда в другой регион России из-за недопуска зрителей на трибуны в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.
В случае переноса матч готовым принять «Арена Химки» и «Екатеринбург Арена», сообщает «СЭ».
- Матч должен состояться в субботу, 17 июля.
- Стадион «Калининград» вмещает около 35 тысяч зрителей.